Kingdom Come | Deliverance si espande con un nuovo DLC

(Di martedì 16 ottobre 2018) Warhorse Studios e Deep Silver hanno oggi pubblicato unDLC dell’RPG medioevale acclamato dalla critica,: Disponibile ilDLC Grazie ai nuovi contenuti i giocatori potranno immergersi in “The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon” e scoprireun giovane gentiluomo può conquistare il cuore di una damigella. Il DLC è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC nei rispettivi store digitali e su Steam. “Amorous Adventures” permetterà ai giocatori di aiutare il loro amico Hans Capon. Hans è innamorato e ha bisogno della guida di Henry per conquistare il cuore della bellissima Karolina. Tuttavia, le cose si rivelano più difficili del previsto. Un gioiello di famiglia perduto, una pozione d’amore magica e il poema più romantico di sempre, ...