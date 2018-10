Kindle Paperwhite | stesso prezzo del vecchio ma più leggero e sottile La versione 8 GB

ilfattoquotidiano

: Amazon annuncia il nuovo Kindle Paperwhite: impermeabilità e memoria raddoppiata, ma stesso prezzo (foto)… - pcexpander : Amazon annuncia il nuovo Kindle Paperwhite: impermeabilità e memoria raddoppiata, ma stesso prezzo (foto)… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Gli e-book richiedono un dispositivo specifico per consentire una lettura riposante. E uno degli e-book reader più famosi al mondo è il Kindle di Amazon. Oggi è stato presentato il nuovo, una sorta di berlina che si posiziona tra l’utilitaria semplicemente chiamata “Kindle” e il lussuoso “Oasis”. Si tratta di un modello di quarta generazione che ormai sembra essere giunto a piena maturità tecnologica. È più maneggevole rispetto al passato, grazie a uno spessore di 8,18 mm e un peso di 182 grammi, ed è resistente ai liquidi – non più di 60 minuti a 2 metri di profondità. La zona posteriore è morbida e il cambio pagina si fa semplicemente toccando la parte destra o sinistra dello scherma a seconda che si desideri procedere in avanti o indietro. La qualità principale è comunque legata allo schermo da 6 pollici touch a inchiostro elettronico ...