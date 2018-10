Khashoggi | l' interrogatorio ' fuori controllo' e la difesa di Riad

NYT “Khashoggi UCCISO PER INTERROGATORIO ANDATO MALE”/ Ultime notizie - accordo Trump-Salman per salvare il re? : Scomparsa Jamal Khashoggi, NYT: "UCCISO per INTERROGATORIO ANDATO male". Media Turchia: "corpo sciolto nell'acido", le Ultime notizie. accordo Trump-Salman per "scaricare" il principe?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:06:00 GMT)

I sauditi ammettono di aver ucciso Khashoggi durante un interrogatorio “finito male” : New York. Tredici giorni dopo la sparizione del giornalista Jamal Khashoggi dentro il consolato di Istanbul, l’Arabia Saudita ammette di averlo ucciso in quelle stanze durante un’operazione per rapirlo e per portarlo nel regno, dove lui rifiutava di tornare da anni per motivi di sicurezza. Fonti sau

