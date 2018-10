: Kashoggi, Salman approvò interrogatorio - TelevideoRai101 : Kashoggi, Salman approvò interrogatorio - anonymouseyewar : Intrighi, false piste, inganni, brutalità estrema: per FAUSTO BILOSLAVO il caso del giornalista scomparso Salem Kas… -

Il principe ereditario saudita Mohammed bin" l'"poi finito male"di Jamal Khashoggi nel consolato di Istanbul,per il quale aveva disposto un trasferimento forzato in Arabia Saudita. Lo scrive il New York Times citando fonti vicine a Riad. L'ufficiale di intelligence che ha condotto l'era "un amico del principe". Lo 007 si sarebbe spinto troppo oltre, finendo con l'uccidere il giornalista dissidente, "per dimostrare le sue capacità" in un'operazione segreta.(Di martedì 16 ottobre 2018)