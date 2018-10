Juncker sulla manovra del popolo | Se accettassimo la deviazione dell' Italia gli

Juncker : sulla manovra l'Italia non ha rispettato la parola data : l'Italia ha goduto di un ampio margine di flessibilità promettendo di ridurre il suo deficit, ma non ha rispettato la parola data . Jean-Claude Juncker torna sulla manovra italiana a pochi giorni del ...

Juncker - aumentano le chance di un accordo sulla Brexit : Il presidente della Commissione Ue, in un'intervista al quotidiano austriaco Der Standard, si e' detto fiducioso sul fatto che "le posizioni di Gran Bretagna e Ue si siano avvicinate". 7 ottobre 2018 ...

Juncker - aumentano le chance di un accordo sulla Brexit : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tria rassicura l'Ue sulla Manovra - ma a Juncker non basta : 'Rigidi con Roma' - Conte da Mattarella : 'Incontro proficuo' : Tria: "Se non vinciamo la scommessa sulla crescita, cambieremo la Manovra" - Il 2,4% "è un numero che non corrisponde esattamente ad alcune regole europee, ma fa parte della normale dinamica europea: ...