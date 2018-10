Juncker | Dall' Italia deroghe inaccettabili

Manovra - telefonata tra Conte e Juncker dopo l'attacco : "Dall'Italia deroghe inaccettabili" : Colloquio telefonico in serata tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , e il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker : oggetto della conversazione la Manovra varata dal governo. Il presidente della Commissione Ue aveva pesantemente criticato Roma. Immediata la replica di Di Maio.

Manovra - telefonata tra Conte e Juncker dopo l'attacco : "Dall'Italia deroghe inaccettabili" : Colloquio telefonico in serata tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , e il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker : oggetto della conversazione la Manovra varata dal governo. Il presidente della Commissione Ue aveva pesantemente criticato Roma. Immediata la replica di Di Maio.

Appello della Meloni dalla distilleria : " Juncker - ti offro una grappa se..." : "Questo video è dedicato a Jean-Claude Juncker". A lanciarlo sui social è stata la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni , che per difendere il made in Italy fa un Appello direttamente al presidente della Commissione europea (guarda il video). "Ti offriamo una grappa se ci aiuti a difendere i prodotti italiani, poi beviamo un bicchiere insieme".La Meloni ha girato il video Appello nella distilleria Marzadro. "Qui siamo a Rovereto - spiega - ...

Salvini : «Ci vogliono soffiare le aziende». E attacca ancora Juncker . Diretta dalla Camera : Il ministro difende la manovra, nega che vi sia stato un dietrofront e torna a criticare il presidente della Commissione Ue: «Cercate su Google Juncker che barcolla...». La replica del portavoce: «Il presidente della Commissione rispetta e ha affetto per l’Italia»

Dalla polizia di frontiera alle sanzioni all'Ungheria - cosa ha detto Juncker sullo stato dell'Unione : L'Europa deve restare un continente di apertura e tolleranza, non sarà mai una fortezza che volta le spalle al mondo'. No al nazionalismo 'È necessario rispettare l'Unione europea. Non ricorriamo ad ...