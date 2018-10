: Juncker e la manovra: «Con l’ok all’Italia reazioni violente da altri Paesi» - Corriere : Juncker e la manovra: «Con l’ok all’Italia reazioni violente da altri Paesi» - MFantinati : Oggi il #Corsera, certo non filo M5s, racconta perchè #Dombrovskis, Juncker e Moscovici attacchino l'Italia. Indebo… - SkyTG24 : 'I nemici dell'Europa sono i Moscovici e i Juncker che hanno portato precarietà e si rifiutano di restituire la pol… -

"Se accettassimo il derapage" previsto dalla Manovra rispetto alle regole Ue, "alcuni Paesi ci coprirebbero di ingiurie con l'accusa di essere troppo flessibili con l'Italia".Così il presidente della Commissione Ue. "Non commento le misure in Manovra, guardo ai risultati in termini di bilancio e saldo","i contenuti sono affari italiani"."Dire che sono contro l' Italia è un'idiozia"."Non va messa l'Italia sul banco degli imputati al vertice domani,c'è procedura" da seguire. Ue non sopravviverebbe a uscita Italia.(Di martedì 16 ottobre 2018)