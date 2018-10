Jeff Bezos investirà un miliardo nella sua compagnia spaziale

Jeff Bezos : «Le decisioni più difficili solo dopo 8 ore di sonno» : Come prende le decisioni più importanti l’uomo più ricco del mondo? Semplice: non prima di aver dormito almeno otto ore. Non una di meno. Così la pensa Jeff Bezos, fondatore e grande capo di Amazon che proprio lo scorso luglio ha superato Bill Gates di Microsoft nella classifica Bloomberg dei paperoni: il suo patrimonio ha superato la mostruosa soglia dei 150 miliardi di dollari. Eppure, parte del segreto sarebbe sempre cercare di non essere ...

Jeff Bezos - CEO di Amazon - ha detto che creerà un fondo di beneficienza con un investimento iniziale di 2 miliardi di dollari : Jeff Bezos, CEO di Amazon, ha detto che creerà un fondo di beneficienza con un investimento iniziale di 2 miliardi di dollari. Il fondo si chiamerà Bezos Day One Fund, sarà gestito da Bezos insieme alla moglie MacKenzie S. Bezos: si occuperà di aiutare The post Jeff Bezos, CEO di Amazon, ha detto che creerà un fondo di beneficienza con un investimento iniziale di 2 miliardi di dollari appeared first on Il Post.

Jeff Bezos - 2 miliardi in un fondo filantropico : L'uomo più ricco del mondo ha fatto l'annuncio su Twitter un anno dopo aver chiesto idee su come usare la sua fortuna personale - ora stimata in circa 163 miliardi di dollari - in beneficenza. Il "...

Amazon vale mille miliardi : ora vuole superare Apple/ In 24 anni di storia un solo flop per Jeff Bezos : Amazon raggiunge mille miliardi di capitalizzazione. Ultime notizie, la creatura di Jeff Bezos come Apple. Aumenta il valore della nota società di e-commerce(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 14:54:00 GMT)