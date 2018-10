Italia | Mancini | “Non abbiamo un problema in attacco Sulla Polonia…”

Italia - il cielo torna azzurro in Nazionale : Mancini ha trovato la formula magica : dal nostro inviato CHORZOW LLa Nazionale, con il coraggio e la fantasia, è finalmente ripartita dopo il flop mondiale. Con Biraghi d'altri tempi che, dopo la scivolata decisiva, si è rialzato subito ...

L’Italia vince e convince : Mancini trova una quadra con il 4-3-3 : L’Italia gioca bene e vince all’ultimo minuto in Polonia, scacciando il rischio retrocessione nella Serie B della Nations League. Mancini è stato quasi perfetto, riuscendo a trovare una quadra tattica ad una squadra che ha deluso nelle prima due partite di Nations, rischiando l’ennesima figuraccia. Invece il Mancio è stato caparbio: ha puntato ad un 4-3-3 infarcito di tanti giovani con un tridente senza una punta “vera e ...

Calcio - Nations League 2019 : Polonia-Italia 0-1. Parla Roberto Mancini : “Lo 0-0 sarebbe stato ingiusto” : L’Italia passa in Polonia al 92′ grazie ad una rete di Biraghi bravo a farsi trovare pronto sul secondo palo sugli sviluppi di un corner dopo la spizzata di testa di Lasagna. La Polonia retrocede in Serie B della Nations League, la nostra Nazionale ora può addirittura guardare ad un comunque difficile primo posto. A fine gara Roberto Mancini, CT degli azzurri, ha dichiarato ai microfoni Rai: “Partita dominata, dovevamo fare gol ...

Italia - la liberazione di Mancini : “il pari sarebbe stato ingiusto. Immobile fuori? Vi dico perché ho scelto Lasagna” : Il commissario tecnico ha parlato dopo la vittoria dell’Italia contro la Polonia, analizzando la prestazione dei suoi uomini Un gol nel recupero che permette all’Italia di respirare, evitando la retrocessione e lasciandosi aperta la strada verso la Final Four della Nations League. Alfredo Falcone – LaPresse Roberto Mancini ringrazia Biraghi, abile a mettere dentro il pallone del successo e a scacciare i fantasmi di un ...

Italia - Uva : 'Mancini ha avuto il 120% dalla Figc' : ... prima dell'inizio di Polonia-Italia - È chiaro che quando c'è un presidente ci sono dei riferimenti anche di natura politica. Dato che rispondo dei problemi di natura organizzativa, penso che ...

LIVE Polonia-Italia calcio - Nations League 2019 in DIRETTA : scontro diretto per la salvezza - Mancini si affida al tridente : CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI Polonia-Italia Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale in tempo reale di Polonia-Italia, match valido per la Nations League di calcio. Fuori i secondi: la sfida infatti vale la piazza d’onore nel Gruppo 3 della Serie A di Nations League, ma soprattutto può condannare una delle due compagini alla retrocessione nella serie inferiore. La squadra vincitrice infatti sarà salva, quella ...

Mihajlovic sbuffa : «Mi sono stufato di stare in Italia. Nazionale? Fiducia a Mancini» : Intervistato da Sky Sport 24, Sinisa Mihajlovic ha parlato del suo futuro ma anche di Nazionale e del prossimo derby di Milano

Mihajlovic : 'Mi sono un po' stufato di stare in Italia. Nazionale? Fiducia a Mancini' : Sinisa Mihajlovic è stato intervistato da Sky Sport 24 e ha parlato di molte tematiche, dalla Nazionale al suo futuro, passando per il derby di Milano. SULLA NAZIONALE - ' Si gioca con un finto nueve quando non c'è un centravanti . Ma sono loro ...

