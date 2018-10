Italia | emergenza attaccanti | da Immobile a Chinaglia | bomber a digiuno in Nazionale

PROBABILI FORMAZIONI/ Polonia Italia : emergenza in attacco. Quote e ultime novità live - Nations League - : PROBABILI FORMAZIONI Polonia Italia: Mancini conferma il 4-3-3 in Nations League e dovrebbe cambiare poco rispetto al pareggio contro l'Ucraina.

Allarme maltempo in Italia : al Sud è stato di emergenza : A Catanzaro potrebbe essere un tiepido venerdì di inizio ottobre e invece la citta', insieme a tutto il mezzogiorno, si trova ad affrontare nubifragi violenti che mettono in ginocchio persone e istituzioni. Sulla provincia di Catanzaro, nell'arco di 24 ore sono piovuti oltre 300 millilitri d'acqua. In questo momento sono in corso i recuperi delle salme delle vittime: una donna, Stefania Signore, e suo figlio di 7 anni sono morti nella loro lotta ...

Il ponte è crollato. Italia - emergenza maltempo : disastri - morti e feriti. La situazione : maltempo gravissimo in Calabria. La regione è costretta a fare i conti con l’ennesima tragedia: le piogge alluvionali che da giorni stanno colpendo la Regione hanno provocato almeno tre morti. Si tratta di una donna e i suoi due figli dispersi da ieri sera nel lametino. Si trovavano a bordo di un’auto nella zona di San Pietro Lametino ma un violento nubifragio ha indotto la famiglia ad abbandonare la vettura, che e’ stata trovata dai ...

Migranti : nel 2018 -80% arrivi in Italia ma 'emergenza culturale' : L'Italia al quinto posto in Europa e all'11esimo nel mondo per immigrati residenti, la maggior parte nel nord est. Sono alcuni dei dati del rapporto diffuso oggi dalla Caritas e da Fondazione ...

La vera emergenza è l’emigrazione in uscita dall’Italia : Nei momenti più accesi del confronto sull'immigrazione, in Italia si sono diffusi richiami alle due grandi migrazioni nostrane: quelle che hanno seguito Unità d'Italia e Seconda Guerra Mondiale. L'idea era quella di sottolineare quante difficoltà e odio abbiano incontrato i nostri connazionali e, quindi, incoraggiare atteggiamenti di maggiore apertura.Anche il Ministro degli Esteri del Lussemburgo ha recentemente ricordato ...

Colla - coca - eroina : in Italia l'emergenza droga comincia a 8 anni : Dal 2013 sono raddoppiati ?i ragazzi tossici. E l’età ?media è sempre più bassa: bambini che sperimentano i solventi, tredicenni che si prostituiscono per una dose, adolescenti sottoposti a Tso. Ecco le loro drammatiche storie La morte di Pamela, l'eroina e quella provincia devastata dallo spaccio " Ti racconto l’altra Milano, oltre i grattacieli" Così morire di overdose è diventato normale" Emergenza droga, dipendenti sempre più ...

Pif vs Salvini : “Ma con bandiera Italiana non diceva di pulirsi il c…? Si occupi di ‘ndrangheta - vera emergenza” : “Ministro, è andato a Rosarno e non ha detto una parola sulla ‘ndrangheta, che sta mangiando lei, me e questo Paese”. L’attore e regista Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, ha postato un video su Facebook in cui chiede al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, di “occuparsi di criminalità organizzata, vera emergenza di questo Paese. Guardi – ha detto Pif – io sono per la legalità, come lei. Oltre ...

Salute - il prof. Meluzzi : “Italia unico Paese europeo con 11 vaccini obbligatori - c’è una situazione di emergenza infettivologica?” : Il prof. Alessandro Meluzzi, psichiatra ed ex parlamentare, è intervenuto su Radio Cusano Campus, intervistato da Daniel Moretti. Riguardo le norme sui vaccini contenute nel decreto Milleproroghe ha dichiarato: “L’Italia è l’unico Paese europeo in cui ci sono 11 vaccini obbligatori. Non se questo derivi dal fatto che il nostro è un Paese sommerso dall’immigrazione, il nostro sistema immunologico è particolarmente debole e ci sono tanti virus e ...

Emergenza scuole nelle zone terremotate del Centro Italia : Roma, 13 set., askanews, - Si è tenuta oggi, la cerimonia di inaugurazione della Scuola di Via Lorenzo D'Alessandro di San Severino Marche, città colpita dal sisma del 30 ottobre 2016. A seguito dei ...

La vera emergenza della giustizia Italiana coincide con la durata dei processi : Roma. Chi governa dovrebbe badare alla realtà più che alla propaganda. Da qualche anno, in Italia, il dibattito sulla giustizia si svolge attorno a due parole chiave, corruzione e prescrizione. Non è un caso che il primo pacchetto di misure voluto dal governo gialloverde sia stato ribattezzato “spaz

Cernobbio - Casellati sui migranti “Italia lasciata sola dall’UE”/ Ultime notizie “Lavoro emergenza nazionale” : Cernobbio, Casellati sui migranti "Italia lasciata sola dall’Unione Europea". Ultime notizie “Lavoro emergenza nazionale”. L'intervento del presidente del Senato al Forum(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 10:20:00 GMT)

Marsella : intollerabile forza usata solo per sfrattare Italiani in emergenza : Roma – Questa mattina i volontari di CasaPound con il consigliere Luca Marsella hanno occupato l’ufficio della presidenza del X municipio con i residenti delle palazzine popolari di via Baffigo a seguito di uno sgombero ingiusto. Lo fa sapere CasaPound. “È incommentabile- dichiara Marsella- la prepotenza con cui l’amministrazione e’ intervenuta questa mattina per sgomberare un appartamento in cui vivono una ragazza ...

LIBIA - STATO D'EMERGENZA A TRIPOLI/ Resta aperta ambasciata Italiana : Salvini contro Macron - "Colpe francesi" : LIBIA, caos a TRIPOLI: Sarraj dichiara emergenza: Italia, l'ambasciata Resta aperta, ma l'instabilità fa malae al nostro Paese. Intanto la Difesa rassicura:"Nostri militari al sicuro".(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 17:42:00 GMT)