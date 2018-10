Istruzione | Med Store a Didacta per la scuola del futuro

al "cortile di francesco" si misurano sviluppo e crescita : umbria a metà classifica - ben sopra la media per Istruzione e formazione - salute ... : "Sentieri per la crescita : dai beni posizionali per il consumo ai beni relazionali di natura sociale" è stato invece il tema della relazione di Luca Ferrucci, docente di Economia e management dell'...

Il senatore leghista Mario Pittoni a capo della Commissione Istruzione ha la terza media : Il senatore leghista, Mario Pittoni, a capo della Commissione Istruzione al Senato ha come grado d'Istruzione la terza media. L'esponente del partito di Matteo Salvini, in un'intervista a L'Espresso, ha confessato di non aver mai fatto chiarezza sul suo personale curriculum per paura che i social si scagliassero su di lui. Pittoni sostiene però che non concludere gli studi, e dunque non arrivare alla maturità, è stata una scelta: 'il sapere non ...