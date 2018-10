Istat | frenata dei prezzi a settembre

Istat : vendite al dettaglio in frenata : 17.04 A giugno, le vendite al dettaglio segnano una battuta d'arresto, diminuendo su base mensile dello 0,2% in valore e dello 0,3% in volume."La flessione complessiva è dovuta al calo delle vendite degli alimentari (-0,9% in valore e -1% in volume)", fa sapere l'Istat. Su base annua rimane ancora il segno positivo, con un aumento dell'1,5% in valore e dello 0,5% in volume. Le vendite dei prodotti per la tavola registrano una crescita pari ...