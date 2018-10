Ischia | al via la più imponente operazione italiana di tutela dei fondali marini

Turchia - Arda Turan rinviato a giudizio : rIschia 12 anni di carcere : Triste epilogo per Arda Turan, il calciatore turco è stato rinviato a giudizio per aggressione e molestie nei confronti del cantante Berkay, dopo la rissa avvenuta la settimana scorsa in un locale di Istanbul.Sempre al di sopra delle righe la carriera del talento turco, esploso giovanissimo nel Galatasaray di Fatih Terim. Si impone nell'Atletico Madrid di Simeone, esperienza che gli vale il passaggio al Barcellona per 36 milioni di euro, senza ...

Turchia - Arda Turan rinviato a giudizio per molestie e aggressione : rIschia 12 anni di carcere : L'ex centrocampista di Atletico Madrid e Barcellona protagonista di una rissa in un locale in cui ha rotto il naso a un noto cantante

Arda Turan rinviato a giudizio per la rissa con il cantante turco : rIschia 12 anni e mezzo di carcere : Non arrivano buone notizie per Arda Turan . Non soltanto la parabola discendente che da qualche anno contraddistingue la sua carriera, il centrocampista turco - attualmente in prestito al Basaksehir, ...

Nuoto – Caso Doping Magnini : al via il processo - l’ex campione italiano rIschia otto anni : Al via oggi il processo per il Caso Doping in cui è coinvolto Filippo Magnini, l’ex nuotatore rischia 8 anni E’ iniziata l’udienza di Filippo Magnini davanti alla prima sezione del Tribunale nazionale antiDoping. L’ex nuotatore azzurro è accusato di consumo o tentato consumo di sostanze dopanti (articolo 2.2 del codice Wada), somministrazione o tentata somministrazione di sostanze vietate (2.8) e favoreggiamento ...

Moscovici : "Salviamo l'Europa da Salvini - Orban - Le Pen. Ue rIschia di implodere" : Nella zona euro bisogna ricostruire convergenza, abbiamo bisogno di uno strumento di politica economica dinamico e redistributivo": lo dice il commissario agli Affari economici,Pierre Moscovici in un'...

Sant'Angelo d'Ischia celebra San Michele : processione via mare - concerti e spettacoli : 'La festa di San Michele Arcangelo è uno dei grandi eventi dell'isola d'Ischia, la chiusura ideale dell'estate: abbiamo inteso ancora una volta regalare al pubblico il giusto mix di spettacoli, fede ...

I lavoratori italiani over 50 sono quelli che rIschiano di più il posto per via dei robot : L'Italia è il Paese europeo dove l'automazione rischia di avere l'impatto più negativo sui lavoratori over 50 . Il 58% svolge infatti lavori ripetitivi, con scarse competenze. Che quindi potranno ...

Fabrizio Corona - la rivelazione shock : “Silvia Provvedi ha rIschiato di uccidermi” [FOTO] : 1/24 Foto Instagram ...

“Ha rIschiato di uccidermi”. Fabrizio Corona - la rivelazione choc su Silvia Provvedi : com’è davvero : È un fiume in piena, Fabrizio Corona. Intervistato a Verissimo di Silvia Toffanin parla della sua vita, dei suoi processi e dei suoi affari. E parla anche di Silvia Provvedi, la sua ex. La relazione con la cantante de Le Donatella, nata ai tempi della prima scarcerazione, è finita in estate, e lei ha trovato presto consolazione tra le braccia di Federico Chimirri, dj ex ex corteggiatore di Nilufar Addati a ”Uomini e Donne”. ...

Fabrizio Corona a Verissimo : «Silvia Provvedi ha rIschiato di uccidermi - Nina Moric è ancora innamorata di me» : Ospite della conduttrice, Silvia Toffanin, l'ex 're dei paparazzi' ha rivelato molto sugli ultimi fatti di cronaca e non solo che l'hanno vista protagonista. Ambra Angiolini e Max Allegri che perde ...

Fabrizio Corona shock a ‘Verissimo’ - Silvia Provvedi? “Ha rIschiato di ammazzarmi tre volte” : Fabrizio Corona e le sue forti dichiarazioni a ‘Verissimo’: l’ex re dei paparazzi parla alla Toffanin della sua precedente relazione con Silvia Provvedi senza tralasciare particolari sconcertanti Dopo le anticipazioni dell’intervista di Fabrizio Corona a Silvia Toffanin, rese note sui siti di gossip (VEDI QUI), è andata in onda la puntata di ‘Verissimo’ con l’ex re dei paparazzi protagonista. Il ...

Via libera del cdm al decreto urgenze con le misure per Genova e Ischia : Sembrava che il decreto sul ponte di Genova potesse slittare per il braccio di ferro tra M5S e Lega, ma cosìnon è stato. Via libera del Consiglio dei ministri al decreto 'urgenze' - su Genova, Ischia ...

Cdm dà il via libera al decreto “urgenze” per Genova - Ischia e Centro Italia : Via libera del Consiglio dei ministri al decreto “urgenze” – su Genova, Ischia e Centro Italia – e al decreto “concretezza”. Lo dice ai cronisti la ministra per il Sud Barbara Lezzi uscendo da Palazzo Chigi. L'articolo Cdm dà il via libera al decreto “urgenze” per Genova, Ischia e Centro Italia proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ponte Genova - senza una nuova viabilità la città rIschia di perdere il 15% del Pil : Imbottigliamenti, disagi per le imprese locali, impatto su porti e turismo. A un mese dalla tragedia del viadotto sulla A10, la città è spaccata a metà. Sul breve periodo si rischia la paralisi. In prospettiva il declino di un capoluogo che ha già perso un terzo dei posti dei lavoro e della popolazione...