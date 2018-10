Investe e uccide pedone | arrestato da Ps

Roma - bus turistico Investe e uccide un uomo : la vittima è un viceprefetto : Una tragedia assurda [VIDEO] questa mattina ha colpito la Capitale intorno alle ore 10:55. Il fatto di cronaca si è verificato non molto lontano dal Colosseo, in via Cavour. Un bus turistico, condotto da un 58enne italiano, ha travolto un uomo che in quel momento stava attraversando le strisce pedonali. La vittima è Giorgio De Francesco, 54 anni e viceprefetto in servizio presso il Ministero degli Interni. La dinamica dell'incidente resta ancora ...

Auto Investe e uccide 2 pedoni su strada provinciale del monzese : Tragica vicenda sulle strade del monzese. Una donna di 21 anni alla guida di un'Auto ha investito e ucciso due pedoni nella notte a Bellusco, in provincia di Monza e Brianza. Sul posto è intervenuto il 118 con due ambulanze, un'Automedica e un'Auto infermieristica, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri.Una terza persona, amica delle due vittime e con le quali aveva trascorso la serata, che si temeva coinvolta nell'incidente, ...

Pirata della strada nel napoletano - Investe tre ciclisti e ne uccide uno : I tre ciclisti albanesi si stavano recando a lavoro di buon ora, percorrendo come ogni mattina la strada che dal napoletano li avrebbe portati nel casertano nei campi ma un Pirata della strada ha falciato loro la stradaIl bilancio è tragico, dei tre ciclisti investiti uno è morto all'età di 26 anni. I ciclisti sono stati soccorsi immediatamente dal 118 ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare, gli uomini dell'ambulanza non hanno potuto che ...

Verona - Investe e uccide turista poi fugge. Arrestato 20enne - era ubriaco : L’incidente questa notte in viale Galliano, la vittima è uno straniero originario dell’Est Europa. Per l’investitore, un 20enne, è scattato l’arresto con l’accusa di omicidio stradale aggravato. Il ragazzo era fuggito senza prestare soccorso, poi ha chiamato il 118 per chiedere informazioni, per poi tornare sul luogo dell'incidente.Continua a leggere

Incidenti : a Vicenza auto Investe e uccide due anziane sorelle ultraottantenni : Vicenza, 28 set. (AdnKronos) - Alle ore 10.50, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Matteotti a Pojana Maggiore per l’investimento di due anziane sorelle ultraottantenni da parte di un’auto. All’arrivo sul posto dei vigili del fuoco le due donne investite erano già state dichiarate morte dal p

Asti - Investe e uccide il figlio in retromarcia : Tragico incidente avvenuto questa mattina intorno alle 9 a Viarigi, in provincia di Asti.La vittima è un bimbo di soli 3 anni, investito dal padre che, alla guida del suo pick up, stava effettuando una manovra in retromarcia.Stando alla prima ricostruzione effettuata dai carabinieri il 40enne, un pastore del luogo, aveva fatto salire i suoi due figli di 3 e di 6 anni sul cassone dell"auto per raggiungere il pascolo delle mucche a poche decine di ...