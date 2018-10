Intesa San Paolo | unica banca italiana negli indici Dow Jones per la sostenibilità

Pace fiscale - c’è l’ Intesa : cosa fare per accedere alla sanatoria : La sanatoria riguarderà solo chi ha presentato la dichiarazione dei redditi. Una possibilità che si realizzerà attraverso una dichiarazione integrativa che consentirà appunto di far emergere fino a un massimo del 30% le somme già dichiarate con un tetto di 100mila euro...

San Paolo - verso l' Intesa con De Laurentiis : oggi l'ok in consiglio : C'è chi dice che domenica 28 potrebbe essere quella della pace tra Comune e SSC Napoli anche se non è Pasqua. Quel giorno gli azzurri affronteranno la Roma al San Paolo e nella tribuna autorità ...

Start up - IntesaSanpaolo : Al via la seconda edizione di B Heroes : Roma, 8 ott., askanews, - Al via la seconda edizione di B Heroes, il programma di valorizzazione delle Startup che consiste in un percorso di accelerazione, della durata di circa 8 mesi, rivolto ad ...