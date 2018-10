Intervista a Marco Bove | finalista di Area Sanremo | “Il canto non è solo una passione ma

Intervista a Tom Leighton - vincitore del Marconi Prize 2018 : Tom Leighton Ceo di Akamai La storia di Akamai poteva finire poco dopo essere cominciata, nel disastro terrorista dell’11 settembre. L’azienda di Cambridge, Massachusetts, è una Content delivery network (è cioè una rete per la consegna di contenuti di altri) e fornitore di servizi cloud. Nel 2001 il suo fondatore, l’ex corpo speciale dell’esercito israeliano e laureato al Mit di Boston Daniel M. Lewin, era seduto su uno degli aerei che i ...

La Confessione - Peter Gomez a Blogo : "Mai un'Intervista a Marco Travaglio. La differenza tra me e Costanzo? La P2" : "Quando accetti di venire a La Confessione sai che, con garbo, ti verranno fatte tutte le domande. E anche le seconde domande, con altrettanto garbo. Magari la quarta no perché io non ti sto interrogando, ti sto intervistando. Non sono un pubblico ministero, sono un giornalista. È lo spettatore a dover giudicare la veridicità delle risposte". Parola di Peter Gomez, direttore del sito del Fatto Quotidiano e conduttore di La Confessione, la cui ...

Intervista – Marco Taisch : «Chi è tecnofobo sbaglia perchè non sa leggere ed interpretare la storia dell’uomo» : La digitalizzazione è un fenomeno trasversale che costituisce una rivoluzione culturale, prima ancora che tecnologica, un cambiamento veloce e di difficile decodificazione capace di porci di fronte a nuovi interrogativi circa il nostro futuro interessando temi quali l’etica, il mercato del lavoro e la formazione. Le fabbriche sono sempre più digitali ed interconnesse, la quarta rivoluzione industriale si sta facendo sempre più strada ed ...

Barbara d’Urso Intervista Marco Carta e scoppia a piangere : Barbara d’Urso a Domenica Live si commuove mentre intervista Marco Carta Barbara d’Urso è una donna forte e determinata… ma con un tallone d’Achille, come tutti noi. Il punto debole di Carmelita è la madre, che ha perso troppo presto, quando era solo una bambina. E ogni volta che ricorda quel dramma la conduttrice non […] L'articolo Barbara d’Urso intervista Marco Carta e scoppia a piangere proviene da Gossip ...

Gianmarco Saurino in Non Dirlo al Mio Capo 2 - Intervista esclusiva OM : “Un segreto lega Enrico (Lino Guanciale) e Massimo” : Gianmarco Saurino in Non Dirlo al Mio Capo 2 interpreta Massimo Altieri, giovane avvocato che entra a lavorare nello studio Vinci (Lino Guanciale) nella seconda stagione. L'attore è un astro nascente nel panorama televisivo italiano: lo abbiamo già visto in Che Dio ci Aiuti 4 (tornerà per il quinto ciclo di episodi) e nella miniserie C'era Una Volta Studio Uno. L'interprete foggiano ha mosso i primi passi a teatro, che ha rappresentato il suo ...

"Un network italiano contro lo shopping selvaggio". Intervista al ministro Gian Marco Centinaio : "Serve un network italiano che contrasti questo shopping selvaggio". Gian Marco Centinaio non solo è uno dei massimi dirigenti della Lega. Ma è anche il ministro che, accorpando Agricoltura e Turismo, ha impostato la sua cifra di governo sulla tutela del Made in Italy.ministro, l'ennesimo gruppo italiano, Versace, viene acquistato da una multinazionale straniera. Sono molto preoccupato. Tendenzialmente io sono una persona che dice ...

Marco Liorni racconta un drammatico episodio accaduto alla figlia che ha rischiato di soffocare. Leggi l’Intervista : Da sempre riservatissimo, Marco Liorni fa uno strappo alla regola e racconta un drammatico episodio accaduto alla figlia minore, Viola, con un obiettivo specifico: promuovere la diffusione dei corsi di disostruzione pediatrica. Il conduttore di ‘Italia Sì’ spiega infatti che qualche mese fa è stato provvidenziale il tempestivo intervento di una maestra per salvare la vita alla piccolina. Intervistato da ...

"Così sarà la mia scuola smart". Intervista a Marco Bussetti : Sarà una scuola costruita "sui fatti e non sugli annunci": gli interventi non saranno "calati dall'alto" come quelli della "Buona scuola" del "precedente governo che non ha ascoltato, è stato miope" e ha agito "senza condivisione". Marco Bussetti, ministro dell'Istruzione, alla ripresa dell'anno scolastico, disegna in un'Intervista rilasciata ...

Io - Djokovic e questo maledetto cemento. Intervista a Marco Cecchinato : Marco Cecchinato, come si sente l’ultimo castigatore di Novak Djokovic negli Slam? “Vedendo quello che fatto poi, tornando la macchina da guerra di qualche anno fa, mi sento ancor più orgoglioso del risultato di Parigi. Perché ora lui è il vero numero 1 del mondo, e sapere che l’ho battuto mi dà molta fiducia per andare avanti negli allenamenti e nella stagione, all’inseguimento dei miei ...

"Metà delle scuole non è a norma. Pronti 7 miliardi". Intervista a Marco Bussetti : Ha il volto mite, l'eloquio pacato e misurato e gli occhi curiosi Marco Bussetti. Il ministro dell'Istruzione ha passato quasi 48 ore in giro per i padiglioni della fiera di Rimini, esplorando il Meeting di Comunione e Liberazione. Venuto con largo anticipo rispetto all'incontro che lo ha visto protagonista (deludendo un po' i tanti simpatizzanti del movimento che sul versante parità scolastica si aspettavano di più) per incontrare ...