Inter | non solo Icardi | il Real Madrid pensa a Lautaro Martinez RUMORS

Salvini non accetta le scuse francesi sul caso migranti : "Offesa senza precedenti - una vergogna Internazionale" : L'Italia non accetta le scuse della Francia. "Abbandonare degli immigrati in un bosco italiano non può essere considerato un errore o un incidente. Quanto successo a Claviere è un'offesa senza precedenti nei confronti del nostro Paese, e mi chiedo se gli organismi internazionali - a partire dall'Onu fino all'Europa - non trovino "vomitevole" lasciare delle persone in una zona isolata senza assistenza. Siamo di fronte a una vergogna ...

Francesco Monte/ Replica a Ignazio Moser : "Può pensare ciò che vuole - non mi Interessa" (Grande Fratello Vip) : Francesco Monte: nuove tensioni con Giulia Salemi. Il continuo tira e molla tra i due concorrenti rischia di stufare i fan del reality (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 22:10:00 GMT)

Rosa papabili direttori - Interni - si affina.Ma quadra ancora non c'è : Roma, 15 ott., askanews, - La Rosa dei papabili per scegliere i direttori di Reti e testate in Rai si è fatta più precisa - pare che per il Tg1, ad esempio, la lista si sia ridotta a tre nomi se non a ...

Rosa papabili direttori - Interni - si affina.Ma quadra ancora non c'è : Domani, intanto, ci sarà l'audizione del ministro dell'Economia Giovanni Tria in commissione di Vigilanza con il Pd che concentrerà la sua attenzione su rispetto del contratto di servizio e sui conti ...

Libro dei Fatti bestseller nonostante Internet : AdnKronos, - "Il 'Libro dei Fatti' conferma il suo successo nonostante la sfida di internet". E' quanto scrive oggi 'Il Messaggero', parlando del best seller edito da Adnkronos Libri che "contiene le ...

Delitto Noventa - i fratelli Sorgato Intercettati in carcere : «Non riusciranno mai a trovare il corpo» : I fratelli Freddy e Debora Sorgato, anche dai giudici della Corte d?Appello, sono stati condannati a 30 anni per l?omicidio di Isabella Noventa. Il Delitto però presenta...

Nomine Rai - la strategia di Salvini : 'Punterò sugli Interni e non punirò i renziani' : ... anche perché in buona parte si tratta, come auspica lui, di persone che hanno decenni di esperienza in Rai e conoscono questo mondo. Modo. Ma è un gioco d'incastri in cui chi ora sembra stare dentro ...

Inter - papà Lautaro Martinez : “Rabbia che non giochi ma colpa del modulo” : Intervistato sulle frequenze della radio argentina “AM770” nel corso della trasmissione “Esto es Racing”, Mario Martinez, padre dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, ha parlato dello scarso impiego del figlio da parte del tecnico Luciano Spalletti. Inter, padre di Lautaro Martinez: “È complementare a Icardi” Queste le parole di Mario Martinez, padre di Lautaro Martinez: “Come è ...

La querelle Modric-Inter non è affatto finita : Modric-Inter, l’affare potrebbe tornare d’attualità nelle prossime settimane dopo che in estate ha tenuto col fiato sospeso i tifosi nerazzurri Modric-Inter, una querelle infinita. Già nel mese di agosto si è fatto un gran parlare del possibile approdo in nerazzurro del centrocampista più forte del mondo. All’epoca però non se ne fece nulla, con tanto di sfuriata di Florentino Perez il quale ha accusato l’Inter di ...

Stephen Hawking : «A scuola non ero un genio - ho attraversato l'Intero universo» : Spero che in futuro, anche quando non sarò più qui, le persone che governano il mondo siano in grado di mostrare creatività, coraggio e leadership. Mi auguro che si dimostrino all'altezza della sfida ...