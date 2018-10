Inter-Milan | le condizioni di nerazzurri e rossoneri in vista del derby

Shevchenko su Inter-Milan : “Sarà un bel derby argentino tra Icardi e Higuain” : È l’attuale commissario tecnico dell’Ucraina, ma un tempo Andriy Shevchenko sapeva come risolvere i big match come il derby di Milano. A proposito di bomber e della sfida tra Higuain e Icardi di domenica prossima, l’ex numero 7 rossonero ha detto: “Sarà un bellissimo confronto, sarà un derby argentino fra di loro. Higuain ha un ruolo importante nel Milan in questo momento non solo in campo, perchè ci sono tanti ...

Inter - infortunio muscolare per Vecino con la nazionale : derby col Milan a rischio : Brutta notizia, per l'Inter, che a pochi giorni dal derby potrebbe perdere Matias Vecino. L'uruguaiano, uomo decisivo per la squadra di Luciano Spalletti, ha riportato un infortunio durante la ...

Gazzoni Frascara : 'Baggio? Juve - Milan e Inter non l'hanno mai capito' : Giuseppe Gazzoni Frascara , ex presidente del Bologna , parla di Roberto Baggio al Corriere dello Sport : ''Alla Fiorentin a era amato ma poi lo vendettero alla Juve , dove non era capito. Come non era capito al Milan . Io lo capii, anche se ci misi tanto tempo a farlo capire sia a Ulivieri che a ...

Inter-Milan - Higuain talismano derby : non ne ha mai perso uno nei 90 minuti : Un Pipita in più per sperare in un risultato positivo. Gonzalo Higuain è un attaccante formidabile da oltre 300 gol in carriera, ma soprattutto un talismano in chiave derby. Ne ha giocati 16 finora e ...

Inter-Milan - Shevchenko parla di derby a Sky : 'Higuain fa bene al gruppo. Icardi leader' : Vedo una certa linea nel loro lavoro, una direzione sulla quale loro stanno puntando e piano piano stanno formando la squadra", le parole di Andriy Shevchenko rilasciate in esclusiva a Sky Sport . Il ...

Inter-Milan è Cina-Usa : duello fra superpotenze mondiali : È Zhang Jingdong, secondo Hurun, l'85 o uomo più ricco del mondo con un patrimonio di 16 miliardi di dollari, contro Paul Singer, secondo Forbes l'822 o uomo più ricco del mondo con un patrimonio 2,8 ...

Inter-Milan - l'ex Pirlo : 'Il derby più bello? La semifinale Champions del 2003...' : Higuain e Icardi? Sono due giocatori completamente diversi, Icardi è tra i più forti al mondo in area, Higuain è più completo , sa far giocare bene la squadra. Sono due grandissimi attaccanti. ...

Inter-Milan - la situazione dei nazionali rossoneri in vista del derby : "Come vivo il derby? Un disastro". Parola di… Rino Gattuso. Il campionato è fermo, ma l'allenatore rossonero forse non lo ha nemmeno capito. Troppa la voglia di arrivare a domenica sera e di sfidare l'...

Inter-Milan - Pirlo : «Higuain migliore di Icardi - a Spalletti preferisco Gattuso» : Il derby di Milano si avvicina e oggi, ai microfoni di Sky Sport, Andrea Pirlo ha parlato proprio della sfida di domenica

Inter-Milan - 'ti te dominet Milan' : la storia di 'Oh mia bela Madunina' : "Milano è la grande Milano!" , "Venite senza paura, noi vi tenderemo la mano / tutto il mondo è paese e siamo d'accordo / ma Milano, è la grande Milano!", .

Inter-Milan - la situazione dei nazionali nerazzurri in vista del derby : Sebbene qualcuno sia ancora lontano dalla Pinetina o da Milanello, ancora impegnato con la propria Nazionale in giro per il mondo. Spalletti ci arriva bene, anzi benissimo. Sei le vittorie ...

Inter-Milan - Pirlo a Sky : 'Nel derby tifo Gattuso. Higuain è più completo di Icardi' : E allora la sfida passa a una questione tra singoli con due degli attaccanti più forti al mondo, entrambi argentini, che se la vedranno uno contro l'altro: " Chi preferisco tra Icardi e Higuain? Mah, ...

Inter-Milan - quando era un affare di famiglia : tutti i derby dei fratelli Baresi : Manca meno di una settimana al derby di Milano [VIDEO]. Inter e Milan si affronteranno per la 191^ volta in campionato, domenica 21 ottobre alle ore 20.30 [VIDEO] e per raccontare questa lunga storia non basterebbe un'enciclopedia. Possiamo andare per capitoli e tra quelli che rispolveriamo volentieri c'è la storia di una famiglia che ha dato tanto al calcio milanese. Per numerosi anni, dalla fine degli anni '70 fino ai primi '90, Inter-Milan è ...

San Siro - incasso da record per il derby Inter-Milan : Il Corriere dello Sport spiega che sarà un derby da incasso record. Infatti è previsto che il club nerazzurro registrerà ricavi da oltre 5 milioni per questa partita , andando a superare il primato ...