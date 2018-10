Inter-Milan | Higuain talismano derby | non ne ha mai perso uno nei 90 minuti

Inter-Milan - Shevchenko parla di derby a Sky : 'Higuain fa bene al gruppo. Icardi leader' : Vedo una certa linea nel loro lavoro, una direzione sulla quale loro stanno puntando e piano piano stanno formando la squadra", le parole di Andriy Shevchenko rilasciate in esclusiva a Sky Sport . Il ...

Inter-Milan è Cina-Usa : duello fra superpotenze mondiali : È Zhang Jingdong, secondo Hurun, l'85 o uomo più ricco del mondo con un patrimonio di 16 miliardi di dollari, contro Paul Singer, secondo Forbes l'822 o uomo più ricco del mondo con un patrimonio 2,8 ...

Inter-Milan - l'ex Pirlo : 'Il derby più bello? La semifinale Champions del 2003...' : Higuain e Icardi? Sono due giocatori completamente diversi, Icardi è tra i più forti al mondo in area, Higuain è più completo , sa far giocare bene la squadra. Sono due grandissimi attaccanti. ...

Inter-Milan - la situazione dei nazionali rossoneri in vista del derby : "Come vivo il derby? Un disastro". Parola di… Rino Gattuso. Il campionato è fermo, ma l'allenatore rossonero forse non lo ha nemmeno capito. Troppa la voglia di arrivare a domenica sera e di sfidare l'...

Inter-Milan - Pirlo : «Higuain migliore di Icardi - a Spalletti preferisco Gattuso» : Il derby di Milano si avvicina e oggi, ai microfoni di Sky Sport, Andrea Pirlo ha parlato proprio della sfida di domenica

Inter-Milan - 'ti te dominet Milan' : la storia di 'Oh mia bela Madunina' : "Milano è la grande Milano!" , "Venite senza paura, noi vi tenderemo la mano / tutto il mondo è paese e siamo d'accordo / ma Milano, è la grande Milano!", .

Inter-Milan - la situazione dei nazionali nerazzurri in vista del derby : Sebbene qualcuno sia ancora lontano dalla Pinetina o da Milanello, ancora impegnato con la propria Nazionale in giro per il mondo. Spalletti ci arriva bene, anzi benissimo. Sei le vittorie ...

Inter-Milan - Pirlo a Sky : 'Nel derby tifo Gattuso. Higuain è più completo di Icardi' : E allora la sfida passa a una questione tra singoli con due degli attaccanti più forti al mondo, entrambi argentini, che se la vedranno uno contro l'altro: " Chi preferisco tra Icardi e Higuain? Mah, ...

Inter-Milan - quando era un affare di famiglia : tutti i derby dei fratelli Baresi : Manca meno di una settimana al derby di Milano [VIDEO]. Inter e Milan si affronteranno per la 191^ volta in campionato, domenica 21 ottobre alle ore 20.30 [VIDEO] e per raccontare questa lunga storia non basterebbe un'enciclopedia. Possiamo andare per capitoli e tra quelli che rispolveriamo volentieri c'è la storia di una famiglia che ha dato tanto al calcio milanese. Per numerosi anni, dalla fine degli anni '70 fino ai primi '90, Inter-Milan è ...

San Siro - incasso da record per il derby Inter-Milan : Il Corriere dello Sport spiega che sarà un derby da incasso record. Infatti è previsto che il club nerazzurro registrerà ricavi da oltre 5 milioni per questa partita , andando a superare il primato ...

Derby - sfida sotto canestro. Scariolo : 'Inter più assortita'. Messina : 'Milan - il gruppo è con Gattuso' : Festival dello Sport, Maldini: "Primo Derby da dirigente? Più analisi e meno emotività. In teoria..." il coach rossonero - Ettore Messina non sarà impegnato domenica sul parquet con i San Antonio ...

Calcio Serie A - 9^ giornata : spicca Inter-Milan. Partite in streaming su Dazn.com e SkyGo : Nonostante l’attenzione sia attualmente concentrata sulle nazionali, sabato prossimo torna il Campionato di Serie A 2018-2019. Come al solito il calendario sara' ‘spezzettato’ su più giorni, in questo caso tra sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 ottobre. Dopo la sosta per gli impegni con le nazionali gli allenatori italiani si preparano a far fronte cosi ad un nuovo appuntamento di Campionato. La prossima giornata di Serie A tornera' quindi ad ...

Inter - Spalletti prepara la formazione da mandare in campo contro il Milan : Il big match della nona giornata di campionato vedra' scendere in campo Inter e Milan nel derby di Milano che potrebbe dire molto sul futuro delle due squadre. Entrambe, infatti, hanno cominciato questa stagione con l'obiettivo di qualificarsi in Champions League, come confermato dalle importanti campagne acquisti svolte questa estate. I nerazzurri si sono ripresi dopo un inizio difficile e ora sono terzi [VIDEO] in classifica a sedici punti in ...