Innovazione | digital transformation entra negli alberghi di lusso

Energia - Saipem punta a Innovazione e digitalizzazione per essere più competitiva : Per Saipem l' innovazione è una delle leve strategiche per adattarsi al mutamento dello scenario e riuscire a realizzare progetti tecnologicamente avanzati a costi contenuti in modo da venire incontro ...

Ibm e Campus Bio-Medico insieme per l' Innovazione digitale : Roma, 10 ott., AdnKronos Salute, - L'Università Campus Bio-Medico di Roma, Ucbm, e Ibm Italia hanno siglato oggi un accordo di collaborazione per supportare l'innovazione e la crescita delle ...

Da Capri l'?EY Digital Summit sullo stato dell' Innovazione : Qualche passo avanti e lo stesso appello (finora) inascoltato: serve un piano Marshall per l'innovazione in Italia. Nei primi sei mesi del 2018 sono nate 23 nuove scaleup (società innovative che hanno raggiunto un grado di maturazione superiore alle startup) e sono stati raccolti 335 milioni di dollari. L'importo è simile a quello ottenuta durante tutto lo scorso anno. Una buona ...

L'Innovazione digitale in Europa ha bisogno di un ecosistema basato sulla fiducia : Nel suo intervento, Themis Christophidou, Director-General for Education, Youth, Sport and Culture of the European Commission, ha garantito che gli investimenti nell'educazione sono destinati a ...