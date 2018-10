Infortunio Vecino | il centrocampista si ferma prima di Giappone-Uruguay | derby a rischio

calcioweb.eu

(Di martedì 16 ottobre 2018)– Ildell'Inter Matiasrischia di non poter far parte della lista di convocati per ildella Madonnina di domenica sera. Attualmente in ritiro con l', il nerazzurro è stato costretto a rinunciare all'amichevole contro ilper un fastidio alla coscia destra accusato durante il riscaldamento. Il calciatore non tornerà a Milanodi domani, dopodiché saranno effettuati tutti i controlli e le valutazioni del caso. Attualmente la sua presenza contro il Milan è fortemente in dubbio. Ecco il tweet dal profilo ufficiale della selezione uruguagia. #JAPURU Matíasno podrá disputar el amistoso ante Japón debido a una molestia en posterior de muslo derecho. — Seleccióna (@) 16 ottobre 2018