Infortunio Vecino | il centrocampista si fa male in nazionale | a rischio la sua presenza

: Brutte notizie per l'#Inter #Vecino si ferma a cinque giorni dalla sfida con il #Milan ?? La situazione ?? - DiMarzio : Brutte notizie per l'#Inter #Vecino si ferma a cinque giorni dalla sfida con il #Milan ?? La situazione ?? - SimoM95 : RT @DiMarzio: Brutte notizie per l'#Inter #Vecino si ferma a cinque giorni dalla sfida con il #Milan ?? La situazione ?? - fede_spi : Con l’infortunio di #Vecino, ne sono sempre più convinto ???? #DerbyMilano #DerbyDellaMadonnina #InterMilan -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Matiasha riportato un problema alla coscia destra che gli impedirà di giocare con l’Uruguay: ilsudamericano aper il derby di Milano “Matiasnon potrà scendere in campo in amichevole contro il Giappone per un dolore avvertito nella parte posteriore della coscia destra”. Così su Twitter la Federcalcio uruguayana annuncia il forfait deldell’Inter nel match con lanipponica. Brutte notizie per la squadra nerazzurra nella settimana che porta al derby di domenica sera. (Spr/AdnKronos)L'articolo, ilsi fain: ala suanel derby di Milano SPORTFAIR.