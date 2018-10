Infortunio Perotti | l’argentino si ferma ancora | ecco i tempi di recupero

calcioweb.eu

(Di martedì 16 ottobre 2018)– Stagione da incubo per l'esterno offensivo giallorosso: dopo la distorsione alla caviglia e l'muscolare alla coscia, l'argentino si èto per la terza volta in questa prima parte di stagione a causa di un problema al polpaccio sinistro avvertito durante la seduta di allenamento. Nella giornata di oggi sono attesi gli esami che definiranno la reale entità dell', ma a Trigoria si teme possa trattarsi di lesione: in questo caso,rimarrebbe lontano dai campi per 2-3 settimane.