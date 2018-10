Infortunio Koulibaly | Ancelotti non vuole rischiare | il difensore in panchina a Udine?

calcioweb.eu

(Di martedì 16 ottobre 2018)– L'affaticamento muscolare ha impedito a Kalidoudi scendere in campo con la selezione senegalese e lo ha costretto a rientrare a Napoli in anticipo. Ilnon si allena col gruppo e, poiché i partenopei sono attesi da una serie di impegni complicati, la doppia sfida di Champions contro il Psg in primis, apotrebbe rimanere inper lasciare spazio a Maksimovic. In quel caso Albiol sarebbe costretto agli straordinari.