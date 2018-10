Infortunio Dybala | le condizioni dell’attaccante tengono in apprensione la Juventus

calcioweb.eu

(Di martedì 16 ottobre 2018) Brutte notizie per la: durante Brasile-Argentina,è stato costretto a lasciare il campo al 57′ per un. L’attaccante bianconero ha accusato un dolore al ginocchio ed è stato pescato dalle telecamere con la borsa del ghiaccio mentre sedeva in panchina. Lo staff dell’Albiceleste effettuerà gli accertamenti nelle prossime ore, ma emerge un moderato ottimismo: non dovrebbe essere nulla di grave. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo: ledell’attaccanteinlaCalcioWeb.