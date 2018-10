Infortuni Roma | ecco chi recupera per la Spal

Infortunio Perotti - che sfortuna per la Roma : i dettagli : Infortunio Perotti, l’argentino ancora ai box, inizio di stagione molto sfortunato per l’esterno offensivo della Roma Infortunio Perotti, il calciatore della Roma si ferma ancora una volta. Un Perotti che sembra essere di cristallo in questa fase della sua carriera, l’argentino sta mancando all’appello troppo spesso per mister Di Francesco. Stavolta o stop per l’esterno è stato dettato da un problema al ...

Roma - che sfortuna per Perotti : altro Infortunio - è già il terzo : Non c'è pace per Diego Perotti: l'attaccante argentino oggi ha lasciato l'allenamento per un problema al polpaccio sinistro, da valutare nelle prossime ore. Si tratta del terzo infortunio stagionale, ...

Infortunio De Rossi - il centrocampista a rischio per i prossimi impegni della Roma : Infortunio De Rossi – Il ritorno da Empoli ha fruttato tre punti alla Roma ma anche un inaspettato Infortunio, quello di Daniele De Rossi. Il capitano giallorosso ha effettuato esami strumentali a Villa Stuart che hanno restituito un responso negativo per la Roma: De Rossi, infatti, ha subito la frattura della quinta falange del piede sinistro. I tempi di recupero verranno stabiliti in base al decorso clinico, ma c’è il rischio ...

Infortunio De Rossi / Frattura della quinta falange del piede sinistro per il capitano della Roma : Daniele De Rossi Infortunio, il capitano della Roma ha riportato la Frattura della quinta falange pRossimale del piede sinistro. Per stabilire i tempi di recupero diversi fattori da valutare(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:01:00 GMT)

Infortunio Romagnoli - le ultime novità da casa Milan : Infortunio Romagnoli, il centrale del Milan ha saltato oggi la gara contro il Chievo Verona: in dubbio la presenza in Nazionale “Abbiamo provato fino all’ultimo a mettere in campo Romagnoli, perché Zapata non giocava da 4 mesi e aveva qualche acciacco anche lui. Non ci saranno scelte preventive, Romagnoli si farà visitare dai medici della Nazionale: non metto becco su queste cose“. Queste le parole di Gennaro Gattuso, ...

Infortunio Romagnoli - tegola Milan : si ferma il difensore : Infortunio Romagnoli – Attesa per le gare valide per la giornata del campionato di Serie A, il Milan non può sbagliare nel match davanti al pubblico amico contro il Chievo ma non arrivano buone notizie per Gennaro Gattuso, Infortunio per il difensore Romagnoli. Il calciatore del Milan ha accusato un lieve fastidio fisico ed è in dubbio. Romagnoli effettuerà un test domani mattina in vista del Chievo e la decisione potrebbe essere ...

Infortunio Romagnoli - Il difensore del Milan in dubbio per la partita contro il Chievo : già pronta l'alternativa : Problema fisico per Romagnoli, in dubbio per la partita fra Milan e Chievo: domani il test decisivo per verificare le condizioni del difensore, in alternativa è pronto Zapata Durante l'allenamento ...

Infortunio Romagnoli – Il difensore del Milan in dubbio per la partita contro il Chievo : già pronta l’alternativa : Problema fisico per Romagnoli, in dubbio per la partita fra Milan e Chievo: domani il test decisivo per verificare le condizioni del difensore, in alternativa è pronto Zapata Durante l’allenamento della vigilia di Milan-Chievo, il difensore centrale dei rossoneri, Alessio Romangoli, ha accusato un problema fisico. Le condizioni del capitano del Milan verranno valutate con maggior precisione nella mattinata di domani, nella quale è ...

Infortunio Kolarov - guai per la Roma : “stamattina non camminava” : Infortunio Kolarov – La Roma è reduce dal successo in Champions League contro il Plzen ed adesso si prepara per la partita contro l’Empoli, partita da non sottovalutare per il club giallorosso. Assente il terzino Kolarov, l’ex City nemmeno in panchina nel match dell’8^ giornata. La conferma arriva direttamente da Di Francesco in conferenza stampa: “Domani giocherà Luca Pellegrini dal primo minuto. Kolarov non sarà ...

Infortunio Calafiori - ansia Roma : la carriera del giovane calciatore è a rischio : INFORTUNO Calafiori – Grande prestazione della Roma nella gara di Champions League contro il Plzen, la qualificazione alla prossima fase è apertissima e la squadra di Di Francesco si candida ad essere protagonista. Nel frattempo paura per il giovane calciatore Riccardo Calafiori, vittima di un bruttissimo Infortunio. Il difensore classe 2002 ha dovuto fare i conti con un fallo shock dell’attaccante ceco Svoboda durante la gara ...

Infortunio Manolas/ Roma Viktoria Plzen ultime notizie : il difensore non è al meglio e va in tribuna : Infortunio Manolas, niente Roma-Viktoria Plzen per il difensore: non è al meglio e va in tribuna. Le ultime notizie: il calciatore greco salta la sfida di Champions League(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 20:33:00 GMT)

Infortunio Pastore - l’argentino della Roma ha dovuto lasciare il campo prima del 40' : Infortunio Pastore – Il trequartista della Roma ha dovuto abbandonare il campo già al 37′ per un Infortunio muscolare. L’argentino si è accasciato sul terreno di gioco toccandosi il polpaccio e subito dopo ha chiesto il cambio alla panchina. Non è la prima volta che Pastore accusa un problema al polpaccio, anzi, già nello scorso marzo al PSG subì la terza ricaduta. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

Roma - Pastore recupera dall'Infortunio al polpaccio : 'Ho sensazioni positive' : Il mio momento al Psg era finito, il club aveva l'intenzione di prendere altri giocatori e non volevo restare in una squadra per non giocare', ha detto l'argentino ai microfoni di RMC Sport.

Infortunio Manolas - tegola Roma : si ferma il difensore giallorosso : Infortunio Manolas – Dopo la pausa per le Nazionali torna in campo il campionato di Serie A, la Roma chiamata a riscattare la sconfitta contro il Milan, di fronte il Chievo. Nelle ultime ore brutte notizie per l’allenatore Di Francesco, si è infatti fermato il difensore Manolas. Il calciatore è uscito anzitempo dalla partita di ieri sera tra l’Ungheria e la Grecia per un Infortunio alla caviglia destra rimediato al 46'. Nella ...