Infortuni | le condizioni di De Silvestri | Luis Alberto e Inglese

Infortuni - ecco le condizioni di Douglas Costa - Gervinho - Inglese - Kolarov - Koulibaly e Pastore. Allarme Inter e Milan : L’occasione della sosta per le Nazionali è il momento giusto per fare un punto sugli Infortuni di alcuni calciatori. La nona giornata potrebbe essere quella del recupero di Douglas Costa, alle prese con il recupero da una distrazione all’adduttore: Massimiliano Allegri, in vista dell’impegno di Champions League contro il Manchester United si ritroverebbe a disposizione una carta preziosissima. Attesa anche in casa Parma, ...

Infortunio Srna – Il primo match della nuova giornata del campionato di Serie A ha messo di fronte Cagliari e Bologna con il successo della squadra di Maran. Costretto al cambio in difensore Srna, fortunatamente il problema non può essere considerato grave. Si tratta infatti di una semplice botta alla schiena facilmente smaltibile in pochi giorni, Srna potrebbe essere a disposizione già per il prossimo match.

Infortuni : ecco le condizioni di Higuain - Gervinho e Pastore : Il settimo turno di Serie A ha lasciato in eredità qualche infortunato di lusso a cominciare da Gervinho, costretto a lasciare il campo in Parma-Empoli per un fastidio alla coscia. L’allenatore D’Aversa è in ansia per la sua stella: “Dispiace per questi Infortuni nonostante su Gervinho ci sia stata una gestione accurata, dovevamo preventivare questa possibilità che si facesse male, non considerandolo neanche per Napoli. ...

Milan - Infortunio Cutrone : gli aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante : Milan, notizie non confortanti dall’infermeria: Patrick Cutrone ancora alle prese con un problema alla caviglia sinistra Il Milan ha un disperato bisogno del suo Patrick Cutrone. L’attaccante deve in certe occasioni far riposare Higuain e può essere un uomo importante per cambiare le gare in corsa. Gattuso però ha dovuto fare a meno di Cutrone nelle ultime uscite a causa di un infortunio ed anche ad Empoli probabilmente non ci ...

Infortunio Pavoletti – Il Cagliari non sta attraversando un momento entusiasmante nel campionato di Serie A, i sardi sono reduci dalla sconfitta sul campo del Parma, la classifica è preoccupante in vista dei prossimi impegni, in particolar modo nel turno infrasettimanale partita da non fallire contro la Sampdoria. Nell'ultimo match assenza pesantissima dell'attaccante Leonardo Pavoletti, forfait a causa di un problema ...

Juventus - Infortunio Douglas Costa : le condizioni del brasiliano : La vittoria di Valencia si è portata dietro due infortuni in casa Juventus: quello di Khedira e quello di Douglas Costa. Nella giornata di ieri, i bianconeri hanno rivelato l'entità del problema del ...

Infortunio Calhanoglu - escluse fratture per il turco : condizioni e tempi di recupero : Buone notizie in casa Milan per quanto riguarda Hakan Calhanoglu. Il turco ha accusato un forte dolore alla mano nella trasferta di Cagliari, al punto che per lui si sospettava una frattura al dito mignolo della mano destra. Tuttavia, fortunatamente la lastra alla quale si è sottoposto l’ex Bayer Leverkusen ha evidenziato solo un grosso ematoma. Calhanoglu subito disponibile per l’Europa League? Come riferito dalla redazione di Sky ...

Infortunio Vrsaljko - gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del terzino dell’Inter : Infortunio Vrsaljko – Situazione delicata in casa Inter dopo la sconfitta nella gara di campionato contro il Parma. Nelle ultime ore novità importanti sull’Infortunio del terzino Vrsaljko, il nerazzurro soffre di una gonalgia sinistra quale conseguenza di un trauma distorsivo procurato durante la partita di Nations League Spagna-Croazia. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe trattarsi di un’infiammazione osteo-cartilaginea ...

Under 21 - Infortunio Cutrone - l'attaccante del Milan si fa male durante Italia-Albania : le sue condizioni : Patrick Cutrone costretto a lasciare il campo prima dell'intervallo del match disputato con l'Under 21: lieve Infortunio per l'attaccante del Milan durante Italia-Albania L'Under 21 di Di Biagio ha ...

Under 21 – Infortunio Cutrone - l’attaccante del Milan si fa male durante Italia-Albania : le sue condizioni : Patrick Cutrone costretto a lasciare il campo prima dell’intervallo del match disputato con l’Under 21: lieve Infortunio per l’attaccante del Milan durante Italia-Albania L’Under 21 di Di Biagio ha disputato questa sera un’amichevole contro l’Albania, uscendone vincitrice per 3-1. L’Italia si è riscattata del risultato deludente del precedente match in Slovacchia, dove aveva rimediato una pesante ...

Infortunio Pjanic - le novità in merito alle condizioni del regista : Infortunio Pjanic, le ultime novità in merito all’acciacco occorso al bosniaco durante gli impegni con la Nazionale Infortunio Pjanic, il calciatore ancora in dubbio per il weekend. La Juventus tornerà in campo contro il temibile Sassuolo secondo in classifica e mister allegri sta cercando in tutti i modi di recuperare il suo faro della mediana. Pjanic ha rimediato un pestone con la maglia della nazionale bosniaca, doloroso sì ma ...

Tegola per la Roma: nell'allenamento mattutino si è infortunato il centrocampista argentino, Javier Pastore. Nel pomeriggio, il calciatore è stato costretto a svolgere lavoro individuale. Pastore avverte un fastidio al polpaccio la cui entità sarà valutata nel corso della settimana, difficile recuperi per la partita con il Chievo Verona.

Infortunio Shaw - shock Inghilterra : preoccupazione per le condizioni del difensore : Infortunio Shaw – Si sta giocando la gara di Nations League tra Inghilterra e Spagna, match che ha regalato spettacolo nei primi 45 minuti, 1-2 il risultato parziale. Vantaggio di Rashford poi la Spagna è riuscita a ribaltare tutto. Al 50′ bruttissimo Infortunio al difensore del Manchester United Luke Shaw, le dinamiche non sono state chiare ma sembrerebbe un brutto colpo alla testa. Il calciatore è rimasto in terra per diversi ...