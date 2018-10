Influenza 2019 | i bambini i più colpiti

ilgiornale

(Di martedì 16 ottobre 2018) L'ha fatto una breve comparsa grazie ai primi sbalzi di temperatura: i virus sono già in circolo, ma le previsioni di contagio non sembrano essere eccessivamente preoccupanti. È quello che sostiene Alberto Villani, responsabile del reparto Malattie Infettive dell' ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, che anticipa una stagionele non particolarmente grave, aggiungendo però come fare previsioni ora sia prematuro. I fattori da considerare sono tanti e possono incidere sul percorsole, come ad esempio prevenzione, salute personale, ricadute e condizioni atmosferiche. Incognite che pesano sull'esito finale.La vaccinazione sembra la soluzione più ovvia, in particolare per tutti quei soggetti considerati fragili e quindi più esposti, come anziani, malati e. Secondo l'esperto, i più diffusi per questa stagione saranno il virus A H1N1 e il virus B, i ...