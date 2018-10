Infezione al cervello le cancella la memoria a 25 anni | ' Non riconosco nessuno'

Ragazza 25enne entra in coma per una grave Infezione al cervello : al suo risveglio la terribile scoperta : Perde la memoria a soli 25 anni: colpa di una terribile infezione che le ha colpito il cervello. La triste vicenda arriva dalla Gran Bretagna: Fran Geall si è sentita una persona completamente diversa quando si è svegliata dal coma. Non ricordava nulla del suo passato, non riconosceva nessuno dei suoi affetti. La Ragazza, di professione biologa marina, originaria di Falmouth, in Cornovaglia, ha completamente perso la memoria. Fran Geall si era ...