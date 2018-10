Indagine Antitrust su Sky per la Serie A

Ponte Morandi : Indagine Antitrust/ Ultime notizie - governo sponsorizzò Fincantieri : si vuole fare chiarezza : Ponte Morandi: indagine Antitrust. Ultime notizie, il governo sponsorizzò Fincantieri per la ricostruzione del viadotto crollato: l'Autorità vuole fare chiarezza(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 08:20:00 GMT)

Ryanair chiede a Ue Indagine Antitrust : annullerà 150 dei suoi 2.400 voli : La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair annullerà 150 dei suoi 2.400 voli previsti per venerdì, a causa degli scioperi del personale di cabina in Italia, Belgio, Germania, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. Ryanair definsce «inutili» gli sciopero proclamati per il 28 settembre e fa sapere che tutti i clienti interessati dalle cancellazioni sono stati avvertiti fin da oggi per sms, o per corriere elettronico.-- Una nota della Ryanair è ...

Antitrust : vendita biglietti per concerti - Indagine su TicketOne : Roma, 26 set., askanews, - indagine dell'Antitrust su TicketOne per l'attività di vendita di biglietti per i concerti di musica dal vivo. L'authority ha deciso 'l'avvio di un'istruttoria per accertare ...

Ryanair - perché l'Antitrust ha aperto una nuova Indagine : Sotto accusa ci sono i nuovi supplementi per il bagaglio a mano del vettore low cost, ritenuti poco trasparenti e lesivi della concorrenza

Ryanair nel mirino di Antitrust : Indagine sul costo dei bagagli : Ryanair finisce nel mirino dell'Antitrust che ha avviato un procedimento sulla nuova policy della compagnia relativa ai prezzi per il trasporto dei bagagli a mano. L'Authority indaga, in particolare, ...

Amazon - Antitrust Ue avvia Indagine su utilizzo dati rivenditori : Roma, 19 set., askanews, - La Commissione europea ha puntato i riflettori di Amazon, in particolare sui dati che raccoglie dai vari rivenditori esterni che operano tramite il suo portale. E con i ...

L'Antitrust ha aperto una Indagine su Sky e Dazn : L'antitrust ha avviato, su segnalazione di singoli consumatori e di alcune associazioni di consumatori, due procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette e possibili violazioni dei diritti dei consumatori nei confronti di Sky Italia e Dazn. Nel mirino sono finite Perform Investment Limited e Perform Media Services - società cui fa capo la piattaforma di streaming che trasmette tre partite ...

Sky e Dazn - Indagine dell'Antitrust per 'pratiche commerciali scorrette' : Sky e Dazn nel mirino dell’Antitrust. Il Garante della Concorrenza e dei Consumatori ha infatti avviato due indagini con l’intento di verificare se le societa' in questione hanno messo in atto ‘pratiche commerciali scorrette’ in merito alla commercializzazione dei pacchetti del campionato di calcio di Serie A per la stagione 2018/19 appena iniziata. Le indagini dell’Antitrust su Sky La notizia delle istruttorie avviate nei confronti di Sky e ...

Dazn - problemi clamorosi per lo streaming della serie A : l'Antitrust fa partire l'Indagine : l'Antitrust ha avviato due istruttorie per presunte pratiche commerciali scorrette e possibili violazioni dei diritti dei consumatori contro Sky Italia e Perform Investment Limited e Perform Media ...