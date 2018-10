Incontro tra i sindaci di Bolzano | Appiano e Caldaro | tutti d' accordo sul tram

Furto Natività di Caravaggio - Vaticano scende in campo/ “Ricerche internazionali” : lunedì Incontro tra esperti : Furto Natività di Caravaggio, Vaticano scende in campo: “Ricerche internazionali”. lunedì incontro tra esperti per sostenere le istituzioni che si stanno occupando del caso(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 17:59:00 GMT)

L’Incontro tra Martino e Niccolò in Skam Italia 2 fa impazzire il web : l’episodio completo su TIMVision il 12 ottobre : L'incontro tra Martino e Niccolo in Skam Italia 2. TIMVision ha pubblicato la clip numero 15 che anticipa la première della seconda stagione. Come accaduto in precedenza, l'episodio completo (ovvero l'insieme dei video postati sul sito) sarà disponibile sulla piattaforma dal 12 ottobre. Niccolò (interpretato da Rocco Fassano) è la new entry della seconda stagione, e la sua storia si intreccerà con quella del protagonista, Martino (Federico ...

Il ritorno di Teddy in Grey’s Anatomy e l’Incontro con Meredith nell’episodio 15×05 : trama e foto : Il ritorno di Teddy in Grey's Anatomy, annunciato in pompa magna nel finale della quattordicesima stagione con tanto di rivelazione della sua gravidanza, si è ridotto una fugace apparizione nella première prima di una nuova fuga da Seattle. Giusto il tempo di scoprire che Owen, di cui è incinta, sta rimettendo in piedi la sua relazione con Amelia e di confessare a Maggie per motivi medici di essere in dolce attesa, la Altman è poi tornata in ...

I voti - gli occhiali e la parrucca Nicotra e l'Incontro col boss : MONDO DI MEZZO " Ci sarebbero due tipi di politici che pagavano per ottenere voti, quelli come Nicotra e il livello superiore. "Nel precedente interrogatorio " svela il pentito La Causa " io ho detto ...

Ritrova il cane dopo tre anni : l'Incontro strappalacrime : Un uomo aveva ormai perso le speranze di Ritrovare il suo amico a 4 zampe, poi una telefonata ha riaperto le speranze

Fico prende le distanze da Salvini : "La sua strada non è la mia" e dell'Incontro con Juncker dice : "Dialogo positivo" : "Non c'è dubbio che il Movimento non siederà mai con la Le Pen". Con queste parole il presidente della Camera Roberto Fico risponde a chi gli chiede che posizione prenderà il M5S in vista delle elezioni europee. L'alleanza tra Matteo Salvini e la leader del Front National lo impensierisce? La questione, ammette Fico a margine dell'incontro con Juncker a Bruxelles, non è al primo posto tra i suoi interessi: "Non ...

A Roma il primo Incontro nazionale degli Amministratori Professionisti : Si svolgerà a Roma il prossimo 13 ottobre presso l’Holiday Inn Rome Aurelia il primo incontro nazionale degli Amministratori Professionisti, ossia il soggetto di rappresentanza degli Amministratori immobiliari che esercitano attività in tutta Italia. Un evento molto importante per tutti gli operatori del settore, che mette in contatto tra loro diversi soggetti provenienti dall’intero territorio nazionale e rafforza così la mission ...

Naypyidaw - fissato il primo Incontro per la pace tra governo - militari e ribelli : Ad oggi, le parti coinvolte nei colloqui hanno concordato 51 princìpi di base che riguardano il settore politico, l'economia e le questioni relative alla terra, ma non hanno ancora raggiunto un ...

Tropea : a Palazzo Santa Chiara si svolgerà un Incontro elettorale tra i quattro candidati alla carica di sindaco : La scelta di coinvolgere i rappresentanti del mondo delle scuole superiori, voluta da Libertas, è incentrata sul desiderio di rendere partecipi alla vita politica e sociale del nostro paese i giovani ...

Trapani - i sindacati chiedono un Incontro urgente per il personale della raccolta rifiuti : Dopo la firma del contratto per l'aggiudicazione del servizio di igiene ambientale nella città di Trapani assegnato alla Energetikambiente i sindacati chiedono un incontro urgente per affrontare la ...

Papa Francesco : Incontro con i giovani - 'oggi sono un po' di moda i populismi' - che sono 'il contrario del popolare'. Mentalità ostile all'... : 'Il popolare è la cultura del popolo, che si esprime nell'arte, nella cultura, nella scienza, nella festa Ogni popolo fa testa a suo modo'. 'Il populismo è il contrario', la tesi di Francesco: 'È la ...

A San Vito dei Normanni un Incontro/dibattito su 'L'autonomia delle funzioni amministrative' : Ieri sera nell'aula consiliare si è tenuto un interessante incontro/dibattito su 'L'autonomia delle funzioni amministrative: D.L.gs, 267/2000 , T. U. Enti Locali, e portata sociale e politica degli statuti comunali'. Il nostro interlocutore è stato la dottoressa Paola Giacovazzo, Segretario Generale. È stato un piacere ritrovare tra noi la dottoressa già segretaria generale della ...

Rinnovo CCNL Pubblica Amministrazione - Incontro urgente con il ministro Giulia Bongiorno : Come si legge in una nota congiunta diffusa dalla Flc-Cgil, i sindacati CGIL, CISL e UIL hanno chiesto al ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, in vista della legge di bilancio 2019, un incontro di merito sulle politiche del lavoro pubblico, settori dell’Amministrazione e dell’Università e Ricerca. Rinnovo contratto, i sindacati chiedono incontro urgente con il ministro della PA, Giulia Bongiorno I sindacati ritengono che ...

Fondi per investimenti - Incontro positivo tra de Magistris e Di Maio : Di Maio ha ricevuto oggi a palazzo Chigi il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, per discutere della situazione finanziaria del Comune di Napoli. Di Maio ha spiegato che 'le linee guida del Mef...