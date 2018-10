Incidente in Marocco | deraglia treno | almeno 10 morti e decine di feriti

meteoweb.eu

: @chiossi_manuela Cari #pdnetwork circa tre anni fa un mio amico ha avuto un incidente stradale con la moglie in Mar… - tigre_bart : @chiossi_manuela Cari #pdnetwork circa tre anni fa un mio amico ha avuto un incidente stradale con la moglie in Mar… - campnouhome : RT @tw_fyvry: La Caruso ha scambiato la bandiera del Marocco con quella del programma. Abbiamo rischiato un incidente diplomatico come non… - iamrealsonic : RT @tw_fyvry: La Caruso ha scambiato la bandiera del Marocco con quella del programma. Abbiamo rischiato un incidente diplomatico come non… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Graveferroviario in: unto sulla linea della costa atlantica, a nord della capitale Rabat. Vi sarebbero10di. I soccorritori sono sul posto. L’si sarebbe verificato a Bouknadel in mattinata. L'articoloin10diMeteo Web.