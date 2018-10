Incendio in deposito rifiuti a Milano | forte odore acre in tutto il versante ovest

Incendio in deposito rifiuti nel Milanese : colonna di fumo alta 50 metri : E’ in corso il lavoro di spegnimento dei vigili del fuoco a Milano, sul sito della Ipb, l’azienda dove ieri sera è scoppiato un vasto Incendio, alimentato da tonnellate di rifiuti stoccati: una nube di fumo alta 50 metri si innalza tra i capannoni dell’area industriale nella periferia nord della città. Tra le aziende vicine vi è un deposito di carburanti e lubrificanti che ieri sera aveva destato preoccupazione. Il vento al ...

Incendio a Novate Milanese : altro rogo in un deposito di rifiuti - : Dopo quello nella notte in zona Bovisasca, un altro rogo si è sviluppato stamani prima dell'alba, nei capannoni di una ditta che si occupa di smaltimento, in particolare di carta da macero. Sono ...

Milano - Incendio a Quarto Oggiaro : a fuoco deposito rifiuti. Pm indaga - : Da ore i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme in un deposito di rifiuti nella periferia nord della città. L'enorme colonna di fumo è visibile anche da un chilometro di distanza. Il ...

Milano : brucia deposito di rifiuti - forse l’ennesimo Incendio doloso : La colonna di fumo alta diversi chilometri è visibile da mezza città. I vigili del fuoco sono al lavoro da ore per provare a spegnere le fiamme. Un’impresa difficile e pericolosa, perché nel capannone di via Chiasserini, nel quartiere Bovisasca, alla periferia nord di Milano, ci sono migliaia di tonnellate di rifiuti. Il dubbio è che si tratti dell...

C’è stato un nuovo Incendio di un deposito di rifiuti a Milano : Domenica sera, intorno alle 20.30, è iniziato un grande incendio in un deposito di rifiuti in via Chiasserini a Milano, in un’area scarsamente abitata tra i quartieri Bovisa, Bovisasca e Quarto Oggiaro. I Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare diverse The post C’è stato un nuovo incendio di un deposito di rifiuti a Milano appeared first on Il Post.

Milano - Incendio in un deposito di rifiuti alla Bovisasca : vigile del fuoco lievemente ferito : Una serie di esplosioni, poi fiamme di oltre quaranta metri e una colonna di fumo nero alta diversi chilometri. È stato domato nella notte l'incendio che ha bruciato, dalle 20.30 di domenica sera, un ...

Milano. Incendio in un deposito di rifiuti a Bovisasca : Maxi Incendio divampato domenica sera in un deposito di rifiuti a Bovisasca. Il rogo è scoppiato nella zona Nord di

Pisa - Incendio in deposito di rifiuti speciali : nessun pericolo per popolazione : Intervento dei vigili del fuoco per un incendio divampato ieri sera in un deposito di rifiuti speciali dell’azienda Waste Recycling di Santa Croce sull’Arno (Pisa): le fiamme sono state domate in poche ore e i danni sono stati contenuti. Sul posto anche i tecnici di Arpat e Asl per valutare eventuali conseguenze ambientali e per la salute pubblica. L’azienda Waste Recycling ha reso noto che “il rogo non ha prodotto fumi o ...

Incendio in deposito di autodemolizione a Scicli : Incendio di sterpaglie che ha interessato un deposito di autodemolizione è scoppiato oggi pomeriggio in contrada Genovese Cozzo Pilato

Incendio deposito AMIAT A COLLEGNO/ Video Torino ultime notizie : impianto materie plastiche - rogo accidentale? : INCENDIO al DEPOSITO AMIAT di COLLEGNO, in via Venaria: il rogo, probabilmente di natura accidentale, è divampato attorno alle 12 ed è stato domato in pochi minuti. Sul posto i Carabinieri(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 17:24:00 GMT)

Caserta - maxi Incendio in deposito materie plastiche a Maddaloni/ Video - ultime notizie : allarme nube tossica : Caserta, maxi incendio a Maddaloni: ultime notizie Video, deposito materie plastiche in fiamme, allarme nube tossica nell'area. L'avviso del sindaco e l'intervento dei Vigili del Fuoco(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 18:50:00 GMT)

In fiamme deposito di detersivi a Napoli - resta l'ipotesi dell'Incendio doloso : La relazione dei vigili del fuoco è attesa per venerdì: solo allora sarà chiaro cosa ha portato all'incendio del deposito di detersivi di via Calata Capodichino, andato a fuoco nella tarda serata di ...

Palermo - Incendio in deposito legno : a causarlo forse un fulmine : Palermo, incendio in deposito legno: a causarlo forse un fulmine Il rogo sarebbe stato provocato da un fulmine che, mentre nella zona c’era un violento temporale, si è abbattuto su un albero. Poi le fiamme si sarebbero propagate alle pedane in legno e ai camion parcheggiati. Alta colonna di fumo nero. Pompieri al ...