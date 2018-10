In un anno 38 700 embrioni congelati | il rapporto del Movimento Vita

Il commissario alla ricostruzione : 'Ischia - un anno dopo 700 famiglie ancora sfollate' : 'L'evento sismico che ha colpito i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il 21 agosto 2017 pur nella ridotta estensione territoriale del fenomeno, ha causato ingenti ...

Indennità di disoccupazione - un miliardo e 700 milioni vanno a chi non si attiva per cercare lavoro : MILANO - Tra marce indietro sulla riforma degli ammortizzatori sociali, annunci sul potenziamento dei centri per l'impiego, un miliardo promesso dalla vice ministra Laura Castelli, e promesse sul ...

Le batterie agli ioni di sodio saranno la prossima rivoluzione : autonomia incrementata del 700% : Uno dei problemi più grandi del mondo moderno sono sicuramente le batterie. Attualmente sono ovunque, vista la grande diffusione degli apparecchi elettronici, che in qualche modo devono essere alimentati. Sembra però che stia arrivando la rivoluzione delle batterie agli ioni di sodio, che possono durare fino a 7 volte di più delle attuali batterie agli ioni di litio. In realtà, questa tecnologia non è nuova, è già in studio da qualche tempo, il ...

Vitalizi - 700 ex parlamentari fanno ricorso. Di Maio : 'Non ci spaventano' : ' Settecento ex deputati hanno fatto ricorso per riavere i Vitalizi che noi abbiamo abolito e continuare a essere mantenuti a vita dallo Stato come fossero dei nababbi. Quando erano in Parlamento non ...

Taglio vitalizi - 700 ex parlamentari fanno ricorso. Ma Di Maio va avanti : Non ci spaventano : Teleborsa, - "700 ex deputati hanno fatto ricorso per riavere i vitalizi che noi abbiamo abolito e continuare a essere mantenuti a vita dallo Stato come fossero dei nababbi. Quando erano in Parlamento ...

Ilva - trovato l’accordo - gli assunti saranno 10.700 : “Ora saranno i lavoratori a decidere” : trovato l'accordo sull'Ilva: ArcelorMittal si impegna ad assumere 10.700 lavoratori e ad assorbire gli eventuali esuberi a partire dal 2023. Una intesa che soddisfa i sindacati: "Gli assunti sono tutti e non ci sarà nessuna penalizzazione su salario e diritti". Alle 13 una nuova riunione plenaria che dovrebbe dare il via libera all'accordo.Continua a leggere

Matrimoni 'made in Italy' conquistano il mondo : nel 2018 gli stranieri spenderanno 700 milioni : L'hotel a 5 stelle è stato inserito da The Leading Hotels of the World nella classifica delle migliori 40 strutture al mondo. 6, ABBAZIA DELLA CERVARA a San Girolamo al Monte di Portofino, in ...