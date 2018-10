In Italia si allevano in gabbia 50 milioni di animali Spazi e condizioni in cui sono

agi

(Di martedì 16 ottobre 2018) Nell'Unione europea sarebbero almeno 300gliallevati inogni anno, dei quali circa 50in, tra conigli, galline, scrofe, vitelli e quaglie. Tutti costretti a vivere inestremamente ristretti: un foglio A4 per galline e conigli, l'area di uno smartphone per le quaglie, e sbarre così strette da non consentire alle scrofe di potere girare su se stesse e prendersi cura dei propri piccoli. Per questo motivo è nata l'iniziativa 'End the cage age', portata avanti dai cittadini europei per mettere fine all'uso delle gabbie negli allevamenti dell'Ue. Si tratta, spiegano le 19 associazionine coinvolte (130 in tutta Europa), della "più grande coalizione mai riunitasi per un'iniziativa europea dei cittadini". Oggi la campagna è stata ufficialmente lanciata nel ...