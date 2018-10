In Italia prima immunoterapia per tumore raro della pelle : Roma, 16 ott., AdnKronos Salute, - Il carcinoma a cellule di Merkel, un raro e aggressivo tumore della pelle per il quale finora non c'era un trattamento specifico, oggi ha una sua terapia. O meglio ...

In Italia prima immunoterapia per tumore raro della pelle : Il carcinoma a cellule di Merkel, un raro e aggressivo tumore della pelle per il quale finora non c’era un trattamento specifico, oggi ha una sua terapia. O meglio un’immunoterapia. Ad annunciarlo Merck e Pfizer che, grazie a un’alleanza, hanno sviluppato avelumab, anticorpo monoclonale inibitore della proteina Pd-L1 completamente umano. Il farmaco è stato ammesso alla rimborsabilità dall’Agenzia Italiana del farmaco ...

Milano - stranieri prima degli Italiani al pronto soccorso : 'Con la scusa della lingua passano avanti' : "Noi italiani siamo un po' passati in secondo piano su tutto, anche sulla sanità": è così che si sfoga un uomo in attesa al pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo di Milano alle telecamere nascoste ...

Mondiali - prima sconfitta dell'Italia : vince la Serbia 3-1 : prima sconfitta dell'Italia ai Mondiali di pallavolo femminile in Giappone. Le azzurre, già qualificate alle semifinali e oggi con diverse riserve in campo, hanno ceduto alla Serbia 3-1, 21-25; 19-25; ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Serbia 1-3 - prima sconfitta per le azzurre. Boskovic fa la differenza : Arriva la prima sconfitta per l’Italia ai Mondiali 2018 di Volley femminile ma è una battuta d’arresto che non costa caro alla nostra Nazionale, già certa della qualificazione alle semifinali della rassegna iridata. Le azzurre vengono battute dalla Serbia per 3-1 (25-21; 25-19; 23-25; 25-23) e vedono interrompersi la striscia vincente fatta di dieci successi consecutivi: a Nagoya (Giappone) le ragazze del CT Davide Mazzanti si ...

Milano - stranieri prima degli Italiani al pronto soccorso : 'Con la scusa della lingua passano prima' : "Noi italiani siamo un po' passati in secondo piano su tutto, anche sulla sanità": è così che si sfoga un uomo in attesa al pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo di Milano alle telecamere nascoste ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : i migliori Italiani della prima giornata. Tommaso Allan da applausi alla prima europea : Sono partite le coppe europee anche nel Rugby: quest’anno l’Italia vede le due franchigie del Pro14 impegnate entrambe in Challenge Cup. Destini opposti per Benetton e Zebre all’esordio: i trevigiani hanno vinto in casa contro i francesi del Grenoble, mentre i parmensi hanno perso a Bristol, in Inghilterra. Di seguito i migliori italiani del primo turno di Challenge Cup: Tommaso allan (Benetton): due mete, quattro ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili 2018 : prima medaglia per l’Italia - Carmelo Musci bronzo nel peso! Finocchietti quarto nella marcia : Arriva la prima medaglia per l’Italia dell’Atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Carmelo Musci ha infatti conquistato la medaglia di bronzo nel getto del peso: il 17enne pugliese scaraventa l’attrezzo a 20.76 metri, meglio del 20.67 ottenuto in gara-1 e la combinazione delle due prestazioni gli permette gli agguantare il terzo gradino del podio. Il gigante di ...

Stasera Italia - ex primario contro il taglio delle pensioni d'oro : 'Sono soldi miei' : "Il mio taglio potrebbe addirittura arrivare a 500 euro al mese: come lo vogliamo definire? Un esproprio di Stato? Una vergogna? Comunque è un'ingiustizia" Con queste parole l'ex medico di 71 anni ...

Pallanuoto femminile - A1 2018-2019 : le migliori Italiane della prima giornata. Emmolo ritorna - esplode Bettini. La rinascita di Izabella Chiappini : La prima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile va in archivio senza particolari sorprese, con Catania, Padova e Bogliasco che non hanno alcun problema contro le matricole Torre del Grifo, Verona e F&D H2O. Pareggio nella sfida più attesa tra Roma e Rapallo, mentre il colpo di giornata lo firma la Florentia, corsara a Milano. Andiamo a scoprire le migliori italiane del primo turno delle Serie A1 di Pallanuoto femminile. Valeria ...

Pallanuoto - A1 2018-2019 : i migliori Italiani della prima giornata. Subito Francesco Di Fulvio show : prima giornata per il campionato maschile di Pallanuoto di A1: sei i match disputati come di consueto nel sabato pomeriggio, con la sfida tra Ortigia e Lazio rimandata a mercoledì a causa dell’impegno (trionfale) dei siciliani in Euro Cup. Vittorie piuttosto semplici e scontate per le compagini più attese: Pro Recco, AN Brescia e Sport Management partono ovviamente con il piede giusto. Andiamo a rivivere questo primo turno con i migliori ...

FIFA 19 mantiene la prima posizione nella classifica software Italiana : FIFA 19 è ormai disponibile per PC e console e, a quanto pare, il gioco di EA ha già imposto il suo dominio nella classifica software italiana.Il titolo mantiene la prima posizione nella classifica relativa alla week 40 del 2018 ed è seguito dall'apprezzato Assassin's Creed Odyssey e da Star Wars Battlefront 2 che chiude il podio.Qui sotto potete leggere nel dettaglio tutte le classifiche.Read more…

Polonia-Italia - è un successo d’oro : Azzurri in prima fascia ad Euro 2020 : Nella serata di ieri è andata in scena una gara molto importante valida per la Nations League, si sono affrontare Polonia ed Italia che hanno dato vita ad una partita emozionante fino alla fine. Quando il match sembrava indirizzato verso lo 0-0 è stato Biraghi a regalare tre punti d’oro alla squadra di Roberto Mancini, vittoria meritata e prestazione incoraggiante, successo fondamentale anche per il futuro. Adesso gli Azzurri si ...

Volley - Superlega 2018-2019 : i migliori Italiani della prima giornata. Zaytsev mostruoso - macchina Juantorena - Giannelli direttore : Nel weekend si è disputata la prima giornata della Superlega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito i voti agli italiani che si sono messi maggiormente in luce durante questo fine settimana. IVAN Zaytsev: 9. Lo Zar si è letteralmente scatenato alla prima uscita da opposto in campionato dopo addirittura due anni dall’ultima volta. Show strepitoso con la casacca di Modena, davanti ai 4800 spettatori del Pala ...