In Italia non ero nessuno Ora sogno l' Oscar con il film di Lady Gaga

Forza Italia non fa sconti : "Manovra da rifare". Attacco grillino a Tajani : Dietro al governo gialloverde Forza Italia non vede solo un pericolo per l'economia Italiana, ma per la stessa democrazia del Paese. Silvio Berlusconi insiste sulla "deriva autoritaria", che legge nelle azioni e nelle parole dei ministri, sul rischio del sovranismo antieuropeo che porta ad isolarci.Che la manovra sia "un disastro" il leader azzurro lo ha detto domenica sera nello stadio del suo Monza e lo ripete ieri mattina su Twitter. "Avrà ...

Spinosi problemi 3 Italia oggi 16 ottobre : rischio down per la Rete Tre che non funziona : Sono in corso problemi 3 Italia oggi 16 ottobre, alla luce di una lunga serie di segnalazioni che si stanno susseguendo da pochissimi minuti a questa parte e che potrebbero gettare i presupposti anche per un down abbastanza diffuso sulla Rete Tre. Dopo quelli che vi abbiamo riportato non molto tempo fa su queste pagine, dunque, occorre analizzare con grande attenzione anche i malfunzionamenti odierni, sperando come sempre che l'emergenza possa ...

Accadde oggi : nel 1978 Karol Wojtila diventa papa Giovanni Paolo II - è il primo non Italiano dopo quattro secoli : “Se sbaglio mi corrigerete“. Così l’arcivescovo di Cracovia, Karol Wojtila, conquistò subito la simpatia degli italiani dopo essere stato eletto papa il 16 ottobre 1978. dopo due giorni di conclave, cinque scrutini e tre fumate nere, nel tardo pomeriggio di quarant’anni fa una fumata bianca annuncia al mondo che “Habemus papam”, dopo il pontificato-lampo di Albino Luciani, durato solo 33 giorni. Il suo ...

SFOOTING/ Davvero Sossio non sa l'Italiano? Forse il "nostro" Zingarelli ne sa qualcosa… : Grande festa per lo Zingarelli 2019. Presenti tutti gli amici vocabolari, dal granitico Palazzi ai vivaci Ragazzini. E come raccontano i COMICASTRI c'era pure la vocalist Iva Zanicchelli(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 06:11:00 GMT)22 JULY/ L'indagine di Greengrass sulla strage di Utoya che parla all'Europa, di C. M. BalsamoSFOOTING/ "Atomicamente tuo!": Trump e Kim innamorati? Ecco le lettere che lo provano, di C. Astri

Giro d'Italia Handbike 2018 - trionfa Christian Giagnoni : Il campione azzurro vince la nona edizione della corsa rosa paralimpica e conquista anche l'ultima tappa di Torino. La sindaca Appendino: "Lo sport è tra i migliori strumenti di inclusione che la nostra comunità ha a disposizione per crescere insieme"

Biraghi : «Sono orgoglioso di un'Italia che non molla mai» : FIRENZE - ''orgoglioso di essere italiano e di rappresentare un Paese fatto di persone che non sanno cosa vuol dire mollare. E noi che rappresentiamo questo Paese dobbiamo avere grinta, coraggio e ...

Mondragone - ragazzino adescato da anziano pedofilo in diretta/ Video Storie Italiane - Vigili : "non sapevamo" : Mondragone , Caserta, , ragazzino adescato in diretta Rai da un anziano pedofilo: Video scoop di Storie Italiane, chiamati Carabinieri e Vigili.

Mondragone - ragazzino adescato da anziano pedofilo in diretta/ Video Storie Italiane - Vigili : “non sapevamo” : Mondragone (Caserta), ragazzino adescato in diretta Rai da un anziano pedofilo: Video scoop di Storie Italiane, chiamati Carabinieri e Vigili. Comandante, "non sapevamo nulla"(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 18:46:00 GMT)

Alimentazione - gli Italiani sono bocciati / Nonostante le materie prime c'è grande confusione sulle calorie : Gli italiani sono bocciati in Alimentazione: Nonostante le materie prime che ci offre il nostro paese siano ottime c'è grandissima confusione su varie cose tra cui soprattutto le calorie.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:11:00 GMT)

Gendarmeria francese scarica migranti in Italia. Salvini : “Non siamo il campo profughi d’Europa” : L’episodio, notato da alcuni agenti della Digos di Torino impegnati nei controlli successivi allo sgombero della canonica di Claviere, risale a venerdì 12 ottobre. Un furgone della Gendarmeria francese è stato visto e filmato mentre si fermava sul limitare del bosco, in prossimità del tunnel di Cesana, e far scendere «con un cenno della mano» alc...

Di Maio : Italia non è isolata - fuori dal mondo è Tajani : Roma, 15 ott., askanews, - 'Tajani dice che l'Italia è isolata in Europa, in realtà è lui che è isolato dal mondo. Fa parte di una maggioranza politica che in Italia è scomparsa il 4 marzo e che a maggio sparirà anche dall'Europa. Per informazioni chieda a Juncker il cui partito alle elezioni in Lussemburgo ...

Mercato in forte flessione? Non per Citroën Italia : Risultati commerciali positivi per Citroën in Italia a fine settembre, con oltre 75.000 immatricolazioni tra vetture e veicoli commerciali, per una quota di Mercato pari al 4,7%. In particolare, nell’ambito delle autovetture, Citroën incrementa le vendite dell’8%, in un Mercato che al contrario registra una flessione superiore al 25% nel solo mese di settembre e […] L'articolo Mercato in forte flessione? Non per Citroën Italia sembra ...

Gendarmeria francese scarica migranti in Italia. Salvini : "Non siamo il campo profughi d'Europa" : L'episodio, notato da alcuni agenti della Digos di Torino impegnati nei controlli successivi allo sgombero della canonica di Claviere, risale a venerdì 12 ottobre. Un furgone della Gendarmeria ...

Giornata Mondiale dell’Alimentazione : 6 Italiani su 10 non sanno che l’acqua è un alimento : Il 36% fa confusione tra calorie e grassi, solo il 18% sa bene la giusta composizione dei nutrienti necessari in un pasto e ben il 62% degli italiani se deve definire l’acqua non sa che è un alimento a tutti gli effetti. Solo il 23%, infatti, sa che si tratta di un prodotto certificato dal Ministero della Salute, e in linea generale vige solo l’idea sommaria che “c’è quella minerale e quella di rubinetto (58%). E’ quanto emerge da uno studio di ...