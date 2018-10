In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 ottobre | La delibera è la stessa votata a

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 ottobre : La Francia ci invade ancora. Nuovo sconfinamento a Claviere (Torino) : L’Italia accusa: “La Francia scarica i migranti” Al confine di Claviere (To) la Gendarmerie lascia due migranti. Da Parigi la conferma: “Un errore” di G.B. Attendiamo fiduciosi di Marco Travaglio Quando avranno finito di lamentarsi (sbagliato) perché i media ce l’hanno con loro e raccontano balle su di loro (vero), i gialloverdi dovrebbero rispondere a una semplice domanda: ma quando invece i giornali dicono la verità, che si fa? La si ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 ottobre : Guerra totale – L’ex premier va alla convention del governatore - ma elogia Minniti : Operazione Tenaglia: i big del Pd tentano di mandare via Renzi Parlare di congresso a 7 mesi dalle elezioni non mi pare una scelta precipitosa. Finalmente ci siamo”. La frase chiave nella convention che lancia la candidatura di Nicola Zingaretti alla segreteria del Pd, la pronuncia Paolo Gentiloni. Un avvertimento a Renzi: basta con i tentativi di continuare a comandare il Pd dopo le dimissioni, basta […] di Wanda Marra Ma mi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 ottobre : Ponte morandi. Minacce alla Commissione - ora Autostrade fa causa agl’ispettori che la inchiodano : Minacce Autostrade contro chi indaga. “Faremo causa al ministero” Il bersaglio: il lavoro della Commissione sul crollo. A due mesi dalla strage la società dei Benetton non ammette responsabilità di Giorgio Meletti Monsieur le Paragurù di Marco Travaglio Quando si è appreso che il nouveau philosophe Bernard-Henri Lévy abbandonava il Corriere per passare a La Stampa, abbiamo immaginato il carnevale di Rio organizzato da redattori, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 ottobre : Lo spiega l’articolo 6 della “legge interna” di Palazzo Madama : Soldi e potere Casellati, il vitalizio extralarge è vietato dal Regolamento L’art. 6 prevede che l’assegno sia sospeso “in caso di elezione a un incarico che preveda l’incompatibilità col mandato parlamentare”. È il caso del Csm di Ilaria Proietti Autorità dipendenti di Marco Travaglio Avendola difesa dagli assalti di B., di Re Giorgio e di Renzi, siamo felicissimi quando qualcuno cita la Costituzione. E, quando la cita il presidente ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 ottobre : Pestaggio e depistaggio. Tedesco - carabiniere imputato - accusa due colleghi : “colpirono Stefano con pugni e calci” : La svolta “Schiaffi e calci: così i miei colleghi pestarono Cucchi” Confessione – Francesco Tedesco, uno dei cinque imputati per la morte di Stefano, conferma le violenze in caserma e denuncia due carabinieri di Stefano Caselli Libertà di balla di Marco Travaglio Come denuncia l’autorevole Federazione nazionale della stampa – quella che riuscì a non fare un nanosecondo di sciopero quando la Rai cacciò Biagi, Luttazzi e Santoro per ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 ottobre : Avellino come Genova : “Strage per i profitti di Autostrade Spa” : Il processo Avellino, chiesti 10 anni per il n. 1 di Autostrade La requisitoria sui 40 morti del 2013 contro Castellucci e altri dieci dirigenti di Vincenzo Iurillo Abbassare i Toninelli di Marco Travaglio Quando parliamo di Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture per insufficienza di prove, dobbiamo confessare un certo disagio. Siamo abituati a sbeffeggiare questo e quello, ma nel suo caso l’impresa risulta inane e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 ottobre : Con la scusa del Ponte - i potenti di Genova battono cassa per sé : Il dossier I poteri genovesi all’assalto della diligenza (leggi decreto) Soldi – Le stime sul calo del traffico si sono rivelate eccessive (-20% anziché -35%) così come le richieste per le infrastrutture portuali di Andrea Moizo L’Armata Brancaleone di Marco Travaglio Quando vai alla guerra, prima studi il nemico, poi ti guardi intorno in cerca di alleati, infine prepari le armi più efficaci per vincere. Oppure ti vedi L’Armata ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 ottobre : A Salvini i condoni non bastano mai : “A 500 mila euro” : Manovra Il centrodestra spera in Salvini: lite coi 5Stelle sul maxi condono La Lega boccia la bozza del decreto che si limitava a una nuova rottamazione delle cartelle: “Sanatoria anche sull’imposta e tetto a 5oo mila euro”. M5S contrario di Luciano Cerasa La differenza di Marco Travaglio Hanno scritto di un’intercettazione fra Rosario Crocetta che taceva divertito mentre un amico medico auspicava l’assassinio di Lucia Borsellino come ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 ottobre : : Conti pubblici Ecco chi sono i Re del Debito e che può accadere domani Nonostante sia quasi un’ossessione collettiva, il debito pubblico non è il male: in quell’aggregato ci sono, per dire, anche le scuole o gli ospedali. Né certo è l’unica variabile che conta nell’economia di un Paese: come quasi tutte le cose della vita dipende dal contesto. Ad esempio, lo stock del debito – cioè il suo […] di Ma. Pa. Ma mi faccia il piacere di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 ottobre : Condono da 11 miliardi. Gli evasori dovranno pagare l’intera tassa non versata - ma senza more né multe : Le manovre Def, come nasce la guerra con l’Ue e che succede ora “Nessun piano B” – Di Maio annuncia che tra sei mesi “questa Europa sarà finita”. Salvini attacca ancora Juncker. La Commissione si prepara alla procedura di infrazione di Salvatore Cannavò Abolition Man di Marco Travaglio Come volevasi dimostrare, il pregiudizio universale che accompagna il governo Conte da prim’ancora che nascesse sta diventando un gigantesco e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 ottobre : subito la bocciatura della Ue - i timori di Draghi al Quirinale : Dopo i primi numeri Legge di Bilancio. subito la bocciatura della Ue, i timori di Draghi al Quirinale Bruxelles contesta “deviazioni significative”, il presidente della Bce al Colle ha spiegato che il problema non è il deficit di Stefano Feltri I vicecommissari di Marco Travaglio Non bastando i commissari europei che alzano la voce, i toni, le soglie, lo spread e ogni tanto il gomito, sui giornaloni nostrani proliferano i vicecommissari, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 ottobre : Pd - la cassaforte Eyu aspettava altri 100 mila euro da Parnasi : Eyu Parnasi, un altro contratto con la fondazione del Pd Agli atti – Il costruttore aveva chiesto due ricerche: la prima pagata 150 mila euro. Per la seconda, da 100mila, non c’è stata la firma di Marco Lillo e Valeria Pacelli Temptation Railand di Marco Travaglio Si spera che i nuovi vertici Rai stiano filmando con telecamere nascoste in ogni angolo la nuova corsa alle poltrone. Altro che Grande Fratello Vip o Temptation Island: è ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 ottobre : Def pronto. Di Maio e Salvini confermano : abbiamo mantenuto le promesse : Verso le europee La manovra tutta e subito. “Dal 2020 il deficit calerà” Dietrofront sul disavanzo al 2,4% per il triennio: scenderà al 2,1% e poi all’1,8% nel 2021. Bruxelles scettica: “Non Basterà” di Carlo Di Foggia Sallusti, che fare? di Marco Travaglio Lo sconfinato affetto che nutrivamo per Alessandro Sallusti si sta tramutando, giorno dopo giorno, in autentica idolatria. Mista a un pizzico di compassione. Mettetevi nei suoi ...