: In corsia mancano i medici, l'ospedale non tira più - Adnkronos : In corsia mancano i medici, l'ospedale non tira più - PornoNoblogs : RT @mazzettam: Ahn rovinato pure i medici: 'Secondo il sindacato 'il capitale umano è diventato disumano, fino al rifiuto dei giovani ad en… - Giova_Ricca : Perché il lavoro in ospedale ?? non è più appetibile per i medici? -

(Di martedì 16 ottobre 2018) E’ allarme carenzaospedalieri. “Un bollettino di guerra”, secondo l’Anaao-Assomed. “All’ospedale di Camposanpiero (Pd), concorso per pediatri, 8 domande, 2 concorrenti, nessuno accetta; all’ospedale di Cantù: concorso per chirurghi, 9 domande, nessuno si presenta. L’ospedale di Parma non era il solo ad essere impegnato in una caccia vana diper il pronto soccorso – ricorda il sindacato deie dirigenti del Ssn – Ormai sembra chiaro che il lavoro in ospedale non è più appetibile per i, non rientra tra gli obiettivi primari di quei 70mila giovani che si contendono ogni anno l’accesso alla carriera“. Isi fermeranno per uno “per chiedere a Governo, Regioni e Parlamento – avverte l’Anaao – uno scatto di responsabilità che eviti il crack.” “La miscela ...