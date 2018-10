In classe a tre anni | ' Si impara di più' La Francia anticipa la scuola dell' obbligo

Pd - il trentenne Dario Corallo rottamatore 2.0 'Corro alle primarie per azzerare la classe dirigente' : ... come? 'Alla Perugia-Assisi ho rivisto quello che dovrebbe essere naturalmente il nostro popolo fatto da persone mosse dal desiderio di cambiare il mondo. Ma i nostri dirigenti ci hanno detto che ...

Inghilterra - Sancho convocato da Southgate : è il primo classe 2000 dei Tre Leoni : Già campione del mondo con l'Inghilterra nel 2017 , Sancho ha accumulato in stagione un gol e ben 8 passaggi vincenti tra tutte le competizioni, lui che schierato sulla fascia sta facendo sfracelli ...

Mercedes classe B debutta a Parigi la nuova generazione [insieme a tante altre novità] : Al Salone di Parigi verranno svelate importanti novità. La Mercedes nella kermesse francese, in programma dal 4 al 14 ottobre, presenterà in anteprima mondiale, ben tre assolute première: la nuova Classe B, il nuovo GLE e la Classe A 35 4MATIC, il primo modello firmato Mercedes-AMG della nuova generazione. Prima assoluta per la nuova Classe B, più sportiva e dinamica rispetto alla precedente generazione, che si pone nuovamente come benchmark ...

Il ministro dell’Economia Tria : “Bisogna andare oltre la Flat Tax e ridurre le tasse alla classe media” : "Bisogna andare oltre la Flat tax riducendo il carico fiscale sulla classe media. Siamo ad uno studio molto avanzato che ridurrà il carico fiscale sulla classe media mantenendo il budget gestibile", ha dichiarato questa mattina il ministro dell'Economia Giovanni Tria parlando dei provvedimenti che confluiranno nella legge di bilancio.Continua a leggere

Vaccini - il genitore è immunodepresso - due fratelli costretti a cambiare scuola : in classe bimbi non vaccinati : Due fratelli che frequentano una scuola elementare in provincia di Rimini hanno dovuto cambiare istituto perché non tutti i bambini in classe sono vaccinati . I due giovanissimi - regolarmente ...

Tredicenne malata di cancro vuole tenere il cappello per la foto di classe. Ma il fotografo la umilia : Voleva sentirsi come gli altri compagni, almeno per la foto di classe, ma non è stato possibile. Bella Thurston, 13 anni, del New Mexico, malata di cancro dall'età di cinque anni, avrebbe voluto tenere il cappello per realizzare quello scatto tanto speciale, in modo da coprire la testa senza capelli: il fotografo, però, ha insistito affinché lo togliesse, umiliandola.La giovane, affetta da un tumore cerebrale chiamato ...

