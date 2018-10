Impressionante scheda tecnica Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro | ufficiali specifiche e prezzo

optimaitalia

: Impressionante scheda tecnica #HuaweiMate20 e #Mate20Pro: ufficiali specifiche e prezzo in Italia… - OptiMagazine : Impressionante scheda tecnica #HuaweiMate20 e #Mate20Pro: ufficiali specifiche e prezzo in Italia… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Ai margini della presentazione del20 e20 Pro appena conclusa a Londra in questo pomeriggio del 16 ottobre, non poteva di certo mancare un nostro approfondimento sulladei due esemplari appena lanciati ma anche su alcunesoftware e sulprevisto in Italia per entrambe le ammiraglie.Niente da eccepire sulladel20 e20 Pro. Il primo smartphone ha diagonale del display pari a 6,3 pollici con risoluzione FullHD+ (2.244 x 1.080 pixel) e rapporto 18,7:9. Un gradino al di sopra e c'era da aspettarselo, per il20 Pro da 6,9 pollici con risoluzione QHD+ (3.120 x 1.440 pixel) con eguale rapporto 18,7:9. Il design, come segnalato da numerosi rumor, prevede lunette e cornici ridotte all'osso e l'immancabile notch (anche se decisamente più discreto rispetto rispetto agli iPhone X ad esempio). Le colorazioni ...