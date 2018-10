Imperdibile presentazione Huawei Mate 20 e 20 Pro | orario e video diretta streaming oggi

optimaitalia

: Imperdibile presentazione #HuaweiMate20 e #20Pro: orario e video diretta streaming oggi 16 ottobre… - OptiMagazine : Imperdibile presentazione #HuaweiMate20 e #20Pro: orario e video diretta streaming oggi 16 ottobre… - marisandralizzi : Imperdibile il dialogo di Simonetta Fiori con @bariccoale e Ian McEwan su Robinson @repubblica. Non ho ancora letto… - ombralulla : RT @LeMezzelane: #Presentazione di Amari spicchi d'arancia di Federica Amadori a La Feltrinelli di Genova. Appuntamento imperdibile con la… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Sembrerebbe essere davvero un evento da non perdere l'imminentedel20,20 Pro e molto probabilmente pure del20X. L'appuntamento è fissato per16 ottobre: qual è l'del liveche prenderà il via inda Londra? Nessun dettaglio sarà lasciato al caso ed ecco dunque tutte le informazioni per godersi il momento hi-tech di questo autunno.L'del via delladel20 è quello delle ore 15 per noi italiani. Il lancio, così come è abitudine del produttore, dovrebbe durare all'incirca 1 ora, sempre che l'azienda non decida di dilungarsi nei tempi, magari svelando qualche funzionalità software nuova di zecca pure dell'interfaccia EMUI 9.0 (anche questa sarà protagonista indiscussa della giornata odierna).Per l'occasione delladel20, proponiamo già in questo ...