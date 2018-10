Immigrati | il titolo-vergogna di Repubblica sulla candidata con Salvini cacciata dalla

"Torna il colera a Napoli - lo hanno portato gli Immigrati ". È bufera sul titolo di Libero : È ancora bufera su Libero . E anche stavolta, l'occhio del ciclone sta nel titolo sbattuto in prima pagina. Dopo averli già incolpati di "portare le malattie oltre alla miseria" il quotidiano diretto da Vittorio Feltri imputa ai migranti la presunta emergenza sanitaria scoppiata a Napoli , con i due casi di colera registratisi nel capoluogo partenopeo."Torna il colera a Napoli " il titolo che campeggia in prima pagina, accompagnato da ...

"Torna il colera a Napoli - lo hanno portato gli Immigrati" : il titolo di Libero che indigna i social : Il giornale, che già in passato era stato criticato ed era finito al centro di polemiche per avere definito i migranti come portatori di patologie, fa riferimento a una notizia di cronaca locale: a ...