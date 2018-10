Ilary Blasi ancora una volta contro Fabrizio Corona

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi umilia Fabrizio Corona : 'Argomento chiuso - lui...' : Nella diretta di lunedì la conduttrice del Grande Fratello Vip Ilary Blasi è apparsa decisamente agguerrita sull'affaire Corona. Dopo essere tornati a parlare delle dichiarazioni dell'imprenditore ...

Grande Fratello Vip - panico per Ilary Blasi dopo la lite tra la Marchesa e la De Blanck : Accesissimo sfogo tra la contessa Patrizia De Blanck e la Marchesa del Secco d'Aragona durante il Grande Fratello. In settimana la de Blanck ha contestato il titolo nobiliare della Marchesa, ...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona al centro del reality senza esserci : ecco come Ilary Blasi “fredda” Signorini mentre cerca di parlare di lui : Fabrizio Corona ancora una volta al centro della scena al Grande Fratello Vip, l’ex re dei paparazzi non ha partecipato come concorrente e nemmeno come ospite. Complice la relazione, ormai archiviata, con Silvia Provvedi viene tirato nuovamente in ballo. La Donatella dopo aver visto le dichiarazioni della mamma a Mattino 5, che parla delle numerose bugie di Corona sulla fine dell’amore con la figlia, si augura di non averle dato ...

Ilary Blasi al GF Vip : "Fabrizio non parla? Ce ne faremo una ragione!". La replica social di Corona : Volenti o nolenti si finisce sempre a parlare di lui: Fabrizio Corona. Il discusso ex re dei paparazzi riesce sempre a catalizzare l'attenzione su di sé, più quando è assente che quando presenzia nelle trasmissioni: ultimo capitolo? Ovviamente l'affaire che lo vedeva coinvolto con Silvia Provvedi. La macchina infernale del Grande Fratello Vip si è messa in moto e - grazie anche ai programmi satellite come Mattino 5 - sono usciti fuori dei ...

GF Vip : Ilary Blasi attacca Fabrizio Corona. E lui risponde : Continua lo scontro a distanza fra Ilary Blasi e Fabrizio Corona, fra frecciatine e botta e risposta. Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, la conduttrice ha attaccato l’ex re dei paparazzi, che aveva prima minacciato la redazione del reality, poi le aveva dato dalla “caciottara” sulle Stories di Instagram. Tutto è iniziato a causa delle dichiarazioni di Silvia Provvedi, concorrente del GF Vip ed ex fidanzata di ...

Ilary Blasi perde ancora : Malgioglio non aiuta il Grande Fratello Vip : Grande Fratello Vip ascolti: Cristiano Malgioglio non aiuta Ilary Blasi La quarta puntata della terza edizione del Grande Fratello Vip ha sfiorato i 3.242.000 telespettatori e un notevole 20,01% di share. Ilary Blasi però non è riuscita a battere I Bastardi di Pizzofalcone, la serie tv andata in onda sul primo canale della Tv di Stato con Alessandro Gassman e Carolina Crescentini che ha fatto registrare 23,2% di share, pari a 5.337.000 ...

Fabrizio Corona replica a Ilary Blasi : “Ricordati chi sono” : Ilary Blasi attaccata da Fabrizio Corona dopo il Grande Fratello Vip L’attacco di Ilary Blasi avvenuto ieri sera in diretta al Grande Fratello Vip 3 nei confronti di Fabrizio Corona non è affatto piaciuto all’ex re dei paparazzi, che sui social si è vendicato ancora una volta replicando alle parole della bionda conduttrice. L’ex di Silvia Provvedi ha affermato che prima di parlare di lui tutti dovrebbero ricordarsi chi è, da ...