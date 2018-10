Ilary Blasi al GF Vip | Fabrizio non parla? Ce ne faremo una ragione! La

Ilary Blasi contro Fabrizio Corona/ Signorini zittito - interviene Gabriele Parpiglia (Grande Fratello Vip) : Ilary Blasi contro Fabrizio Corona in diretta al Grande Fratello Vip 3. "Le sue dichiarazioni lasciano il tempo che trovano. Cambia idea ogni 20 minuti!"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 11:32:00 GMT)

GF Vip : Ilary Blasi attacca Fabrizio Corona. E lui risponde : Continua lo scontro a distanza fra Ilary Blasi e Fabrizio Corona, fra frecciatine e botta e risposta. Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, la conduttrice ha attaccato l’ex re dei paparazzi, che aveva prima minacciato la redazione del reality, poi le aveva dato dalla “caciottara” sulle Stories di Instagram. Tutto è iniziato a causa delle dichiarazioni di Silvia Provvedi, concorrente del GF Vip ed ex fidanzata di ...

Ilary Blasi perde ancora : Malgioglio non aiuta il Grande Fratello Vip : Grande Fratello Vip ascolti: Cristiano Malgioglio non aiuta Ilary Blasi La quarta puntata della terza edizione del Grande Fratello Vip ha sfiorato i 3.242.000 telespettatori e un notevole 20,01% di share. Ilary Blasi però non è riuscita a battere I Bastardi di Pizzofalcone, la serie tv andata in onda sul primo canale della Tv di Stato con Alessandro Gassman e Carolina Crescentini che ha fatto registrare 23,2% di share, pari a 5.337.000 ...

GF Vip - Ilary Blasi gela Alfonso Signorini in diretta. Ecco che è successo : Tra l’attacco di Cristiano Malgioglio a Ivan Cattaneo e la lite furiosa tra la Marchesa (o presunta tale) d’Aragona e Patrizia De Blanck nella Casa, l’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata tutt’altro che noiosa. E non ci si sono messi pure i padroni di casa, Ilary Blasi e Alfonso Signorini, con la prima che ha preso una posizione netta contro Fabrizio Corona e il secondo che ha difeso il suo giornale. Ma bisogna ...

Il Grande Fratello 2018 tenta il colpaccio a suon di liti e con l’affondo di Ilary Blasi a Fabrizio Corona : Una serata movimentata quella di ieri sera al Grande Fratello Vip 2018 che si è conclusa all'1 e 30 circa e che non ha permesso a Ilary Blasi nemmeno di accogliere in studio l'eliminato della serata, Enrico Silvestrin. Dopo le accuse che sono piovute addosso al VJ sembrava ormai scontata la sua eliminazione ieri sera e a niente è servito nemmeno mostrarlo in lacrime tra le braccia della compagna Federica in visita nella casa. Si salvano Ivan ...

Ilary Blasi attacca Fabrizio Corona : “Cambia idea ogni 20 minuti” : Fabrizio Corona asfaltato da Ilary Blasi in diretta al Grande Fratello Vip Anche Ilary Blasi alla fine ha perso le staffe e ha preso una posizione nella storia tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. La conduttrice del Grande Fratello Vip ha infatti presentato alla sua concorrente quanto detto da sua madre a Mattino 5, in cui ha affermato che l’ex re dei paparazzi possiede ancora degli oggetti appartenenti a Silvia, e che ancora non ha ...

