Il Teatro della città presenta la stagione

Teatrodante Carlo Monni - apre la stagione della Filharmonie : tra concerti e laboratori didattici : Tre gli spettacoli dedicati alle scuole , in orario mattutino, "Il Barbiere di Siviglia" , 3-4 dicembre, , "Pierino e il lupo" , 1° febbraio, e il balletto "Ma Mére L'Oye" , 8 aprile, . Il teatro ...

Boxe – Maxim Prodan sfida Lopez al Teatro principe : le parole alla vigilia della sfida : Le parole di Maxim Prodan alla vigilia della sfida contro Erick Lopez al teatro principe di Milano Sabato 20 ottobre, al teatro principe di Milano, l’imbattuto artista del ko Maxim Prodan sfiderà il nicaraguense Erick Lopez sulla distanza delle 8 riprese nella categoria dei pesi welter. L’ultimo combattimento di Maxim nel teatro di Viale Bligny 52 risale al 19 maggio scorso quando ha portato il suo record a 14 vittorie (tutte prima del ...

Teatro dei 3 Mestieri : "Dora in avanti" - l'altalena della vita : La galassia che si espande dentro di noi, infatti, risponde esattamente ad un mondo aperto, dal cuore incandescente, che è costantemente in espansione. Dalla vecchia cassapanca fuoriescono i ricordi, ...

La stagione del Teatro della Tosse di Genova : ... rassegna internazionale di danza con la direzione artistica di Michela Lucenti, in scena fino al 2 dicembre in tutte le sale del Teatro della Tosse: spettacoli, laboratori, workshop, incontri, ...

Negli slums di Kampala, un gruppo di donne spaccapietra alternano il duro lavoro con la narrazione teatrale dei loro drammi personali e di una libertà ritrovata.

Teatro. "Ritroviamoci al Rasi" - il Teatro amatoriale della domenica pomeriggio in 15 appuntamenti : Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 Alessandro Braga, creatore e regista di spettacoli e docente di arte teatrale, ha l'onore e l'onere di aprire e chiudere la rassegna con due spettacoli fuori ...

Matthew Lee e l'Orchestra della Magna Grecia al Teatro Apollo di Lecce : ... in collaborazione con la Scuola Superiore di Musica Harmonium, organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale ...

Bari - Presentata la X edizione della stagione artistica del Teatro Forma : ... come il ruolo da protagonista nel musical The Bodyguard o la partecipazione a Domenica In, , Karima mantiene costantemente aperta la porta sul mondo della musica afroamericana, che esplora con ...

Teatro Comunale di Carpi - nel weekend i primi spettacoli della stagione 2018-19 : "Sta per partire una importante stagione teatrale afferma Simone Morelli, Vicesindaco di Carpi che segna per il nostro Comunale un salto di qualità, sia nell'organizzazione che nella proposta, con ...

"Perugia ricorda Franco Bicini" - un grande evento nel trentennale della sua scomparsa anticipa la nuova stagione del Teatro : Per prenotazioni o informazioni sugli spettacoli del Teatro 'Franco Bicini' è possibile consultare il sito www.TeatroFrancobicini.it o chiamare i numeri: 0755736794/3333879119. Cs18069.IC

Il lusso della libertà di Paolo Poli in mostra al Teatro Valle occupato : Più di seicento foto, tanti video e contributi audio di spettacoli, canzoni e interviste raccontano il lusso della libertà di un artista a trentadue denti smaglianti, sempre in lotta con il senso ...

Bari - Tutto pronto a Bari per la sesta edizione della stagione del Teatro Bravòff : Inizio degli spettacoli alle ore 21:00. Abbonamento unico a cinque spettacoli 50 euro. Biglietto unico 12 euro. 7 euro per gli studenti e 10 per gli over 60, under 25 e CRAL "Teatro.OFF è un'idea di ...

Trani News - A Teatro con i Guitti. il programma della sesta edizione. : Si inizia domenica 7 ottobre, per ridere con un esilarante commedia farsa di Giuseppe Francavilla dal titolo: Economia caro. Ogni serata sarà introdotta da un anteprima in cui si potrà conoscere un ...

ISABELE HUPPERT DIRETTA DA WILSON AL Teatro della PERGOLA NEL 2019 : In particolare saranno coprodotti due spettacoli di Bob WILSON, "Mary Said What She Said" con Isabelle HUPPERT che inaugurerà la stagione del TEATRO DELLA PERGOLA nell'ottobre 2019 e "Jungle Book" ...