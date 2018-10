Il silenzio dell’acqua | la fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti | anticipazioni

tvzap.kataweb

(Di martedì 16 ottobre 2018) Dopo tredici settimane di riprese, si è chiuso il set de Il, una serie co-prodotta da RTI e Velafilm che inizialmente si pensava potesse intitolarsi Un bel posto per morire, diretta da Pier Belloni, che vede protagonisti. I due attori hanno documentato anche parte dei lavori attraverso dei post sui rispettivi profili Instagram: laha postato diversi momenti di backstage così comeche, in più, ha anche ringraziato tutti il 24 settembre, con un post celebrativo della fine delle riprese. La serie andrà in onda nella primavera del 2019 in quattro prime serate, presumibilmente su Canale 5. Ildell’acqua,trama La storia dellaprende le mosse dalla sparizione inattesa e improvvisa di Laura, una ragazza di 16 anni, che movimenta enormemente l’altrimenti pigro e sonnacchioso borgo ...