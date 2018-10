Il Senato approva il taglio dei vitalizi | ma gli ex parlamentari ora chiedono i danni

Vitalizi - approvato il taglio al Senato. Festa M5s davanti a palazzo Madama : “Giornata storica” : “La delibera è stata approvata con 10 voti favorevoli, un astenuto e altri che non hanno partecipato al voto”. A dirlo è stato il questore del Senato Paolo Arrigoni (Lega), uscendo dal Consiglio di presidenza che ha approvato il taglio sui Vitalizi. Con un doppio striscione con la scritta “56 milioni di euro risparmiati” e “#bye bye Vitalizi“, i senatori del Movimento 5 Stelle hanno ...

Vitalizi - anche il Senato dà via libera al taglio dei privilegi : approvata la delibera : Tre mesi dopo la Camera, anche il Senato ha dato il via libera al taglio dei Vitalizi. Dopo le resistenze della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e i temporeggiamenti delle ultime settimane, anche Palazzo Madama ha approvato la delibera che interviene sul privilegio degli ex parlamentari. “Abbiamo agito in tempi rapidissimi”, hanno dichiarato i Senatori della Lega Paolo Arrigoni, Roberto Calderoli, Tiziana ...

Il Senato approva il Def - 161 sì a risoluzione M5s-Lega : Roma, 11 ott., askanews, - L'Aula del Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sulla nota di aggiornamento al Def. Il testo sottoscritto da M5s e Lega ha ottenuto 161 voti favorevoli e 109 ...

Manovra 2019 : Def approvato da Camera e Senato : Camera e Senato danno il via libero alla nota di aggiornamento al Def che autorizza il governo allo scostamento del deficit programmato. Il testo ha ottenuto 161 voti favorevoli e 109 contrari al Senato e alla Camera, dove era necessaria la maggioranza assoluta, 331 voti favorevoli contro i 191 contrari. Secondo quanto contenuto nella risoluzione di maggioranza, il deficit salirà al 2,4% nel 2019, per poi scendere al 2,1% nel 2020 e ...

Def - l’Aula del Senato approva con 165 voti a favore : esulta la maggioranza - ironia Pd : Il Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza alla Nota di aggiornamento al Def. I voti favorevoli sono stati 165, 107 i contrari, 5 gli astenuti. Secondo quanto indicato dalla Nota, il deficit salirà al 2,4% nel 2019, per poi scendere al 2,1% nel 2020 e all’1,8% nel 2021. Al momento della proclamazione del voto, applausi ed esultanza tra i banchi della maggioranza, con il ministro dell’Interno Matteo Salvini seduto tra i ...

Manovra - il Senato approva la Nota al Def : ok allo scostamento del deficit : L'Aula del Senato ha approvato la Nota di aggiornamento al Def che autorizza il governo allo scostamento del deficit programmato. Il testo ha ottenuto 161 voti favorevoli e 109 contrari . Secondo ...

Il Senato approva il Def : lunedì la manovra in Consiglio dei Ministri : Il Senato ha approvato la Nota di aggiornamento al Def con 165 voti favorevoli, 107 contrari e 5 astenuti. I Senatori hanno dunque dato il via libera alle previsioni di bilancio contenute nel documento di economia e finanza che prevedono un deficit pari al 2,4% per l'anno 2019, 2,1% per l'anno 2020 e 1,8% per l'anno 2021.Continua a leggere

Il Senato Usa approva la nomina di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema - Trump : 'E' un giorno storico' : Il Senato americano, con 50 voti a favore e 48 contrari, approva la nomina di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema. Poco prima del voto era arrivata l'ennesima attestazione di stima del presidente Trump:...

Senato Usa approva nomina Kavanaugh : 22.50 Il Senato Usa, con 50 voti a favore e 48 contrari, ha approvato la nomina di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema. L'ok giunge proprio mentre un gruppo, che protestava contro la nomina del giudice, era allontanato dalla polizia. Una nomina controversa questa, dal momento che nelle ultime settimane 3 donne accusavano Kavanaugh di abusi e aggressioni sessuali ai loro danni risalenti agli anni '80. Kavanaugh era stato scelto da Trump. ...

