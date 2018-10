Il segreto | Nicolas rischia la vita in mano ai militari | anticipazioni puntata 16 ottobre

Il segreto anticipazioni dal 15 al 19 ottobre : Alfonso salva Nicolas dalla morte : anticipazioni Il Segreto prossima settimana: il Generale prepara un piano per uccidere Nicolas, Alfonso ed Emilia lo salvano Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana Nicolas è in pericolo di vita, il Generale Peréz De Ayala vuole ucciderlo durante il suo trasferimento. Mediton, intanto, rivela questo piano ad Alfonso e Matias. A questo punto […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 15 al 19 ottobre: Alfonso salva Nicolas ...

Trame - Il segreto : Dolores si sposa - la fuga di Nicolas ed Irene va a convivere con Severo : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in programma da lunedì 15 a sabato 20 ottobre, svelano che Nicolas Ortuno verrà salvato da tutti gli abitanti di Puente Viejo durante il trasferimento a Madrid. Irene, intanto, si recherà da Severo per prendersi cura di Carmelito. Infine Dolores diventerà la moglie di Tiburcio con l'approvazione di Patrocinio. Il Segreto, anticipazioni: Irene torna a Puente Viejo Dolores riceverà molti regali ...

Il segreto anticipazioni ottobre : Severo trova Carmelito - Dolores si sposa - Nicolas fugge : Il Segreto con le sue anticipazioni di ottobre non smette di sorprendere gli affezionati telespettatori. Puente Viejo è funestata dalla rivolta operaia con a capo Larraz, che culminera' nell'inattesa condanna a morte di Francisca Montenegro. Severo continua la sua ricerca disperata del figlio Carmelito, che finalmente giungera' al lieto fine. Inoltre Dolores e Triburcio, nonostante le perplessita' di Hipolito, convoleranno a nozze, allietando il ...

Anticipazioni Il segreto trama puntate 8-13 ottobre 2018 : Nicolas finisce in prigione! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 8 ottobre a sabato 13 ottobre 2018: Nicolas uccide l’assassino di Mariana dopo una confessione choc! Anticipazioni Il Segreto: Nicolas uccide Dos Caras e viene arrestato! Perez de Ayala organizza la sua morte! Julieta continua a respingere Prudencio, mentre Francisca si vendica dei ribelli! Drammatici avvenimenti, ingiustizie, gelosie, amori impossibili… in fatto di emozioni e colpi ...

Anticipazioni Il segreto : Severo tenta il suicidio - Nicolas vendica la morte della moglie : Nelle prossime puntate della telenovela di origini iberiche “Il Segreto” [VIDEO] prodotta da Boomerang Tv e scritta da Aurora Guerra ci saranno dei clamorosi colpi di scena. Le Anticipazioni di meta' ottobre 2018 rivelano che Severo Santacruz, sempre più disperato per non essere riuscito a ritrovare suo figlio Carmelito, tentera' di togliersi la vita ingerendo del laudano. L’ex fotografo Nicolas Ortuno, invece, dopo aver scoperto una ...

Anticipazioni Il segreto : Alfonso sospetta che Emilia abbia tradito Nicolas : Le vicende della soap opera spagnola “Il Segreto” [VIDEO]ambientata nella cittadina di Puente Viejo sono sempre caratterizzate da intrighi, nuovi arrivi, abbandoni, e soprattutto da colpi di scena. Nelle puntate che i telespettatori italiani vedranno nel periodo autunnale Alfonso Castaneda dopo essere stato scagionato grazie al suocero Raimundo Ulloa oltre a cambiare del tutto il suo atteggiamento avra' un brutto sospetto. In particolare il ...