IL SEGRETO | anticipazioni e trame puntate da lunedì 22 a sabato 27 ottobre 2018

IL SEGRETO - anticipazioni puntata del 16 e 17 ottobre 2018 : anticipazioni Il SEGRETO di martedì 16 e mercoledì 17 ottobre 2018: Dolores appare calma e accondiscendente con Patrocinio, sperando di liberarsi di lei quanto prima. Julieta si rende conto di dover concedersi a Prudencio. Parenti e amici, incappucciati, giungono appena in tempo per salvare la vita a Nicolas e lo fanno rifugiare in una vecchia miniera semisconosciuta. Irene decide di convivere con Severo, ma ci tiene a ribadire che è solo per il ...

Il SEGRETO anticipazioni Spagnole : il ritorno di Gonzalo e Maria a Puente Viejo : Gonzalo e Maria tornano a Puente Viejo ma sono molto cambiati, il loro rapporto è cambiato. Cosa sarà accaduto ai due amati protagonisti della soap?

Il SEGRETO anticipazioni - puntate da lunedì 22 a venerdì 26 ottobre 2018 : Altre insidie saranno in arrivo per gli abitanti di Puente Viejo. Sabato 20 ottobre 2018 assisteremo ai tentativi seduttivi di Nazaria su Prudencio. Quest’ultimo però la respingerà, il suo pensiero fisso è sempre e solo Julieta. Nella cittadina iberica giungerà il Generale de Ayala. Egli interrogherà tutti coloro che abitano in paese per arrivare alla verità sulla morte del figlio. Naturalmente Alfonso e tutti i suoi compaesani si ...

Il SEGRETO anticipazioni : IRENE e SEVERO si baciano e… : Nelle prossime settimane a Il Segreto SEVERO Santacruz (Chico Garcia) capirà di essersi innamorato della giornalista IRENE Campuzano (Rebeca Sala) ma, convinto che sia troppo presto per “dimenticare” la defunta moglie Candela Mendizabal (Aida De La Cruz), respingerà i suoi sentimenti. Questo darà inizio ad una complicata trama… Le anticipazioni segnalano che SEVERO tenterà in ogni modo di allontanare IRENE: nonostante ...

Anticipazioni - Il SEGRETO : Saul si accusa della morte di Ignacio per salvare Julieta : Nuovo appuntamento con le notizie de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le Anticipazioni delle puntate, in onda tra qualche mese in Italia, si soffermano su Julieta e Saul, interpretati da Claudia Galan e Ruben Bernal. La coppia, infatti, dovra' vedersela con la vendetta di Prudencio che fara' di tutto per far arrestare la moglie. Il Segreto: Prudencio tradisce Julieta e Saul Saul Ortega tornera' ad ...

Il SEGRETO anticipazioni : Julieta non riesce ad abbandonarsi ai desideri di Prudencio : Claudia Galan Se pure ridimensionato rispetto al passato, Il Segreto continua ad essere un appuntamento di successo delle reti Mediaset, che da sempre non hanno risparmiato alla telenovela spagnola numerosi cambi di programmazione pur di contrastare la concorrenza o tamponare le esigenze di palinsesto. Un successo che si aggiunge a quello ottenuto in patria, dove El secreto de Puente Viejo – questo il titolo originale – va in onda ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 15 ottobre 2018 : anticipazioni Il SEGRETO di sabato 13 ottobre 2018: Dolores riceve molti regali per il suo matrimonio con Tiburcio, ma Donna Patrocinio non esita ad esprimere le sue opinioni a riguardo. Severo è disperato per il figlio Carmelito e si rende conto che il bambino potrebbe guarire solo riportandolo da Irene. E proprio quest’ultima si presenta inaspettatamente alla sua porta. Nicolas è in pericolo: il Generale Simon Perez De Ayala intende ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip : un grande SEGRETO sta per essere svelato : grande Fratello Vip, Anticipazioni esplosive: un concorrente nasconde un grande segreto Alfonso Signorini è stato chiaro, dando le ultime Anticipazioni del grande Fratello Vip: un concorrente sta nascondendo un grande segreto che lui molto presto ci svelerà. Per mantenere alta la curiosità dei telespettatori e dei suoi seguaci di Instagram, ha pubblicato questa stories particolare: “Settimana […] L'articolo Anticipazioni grande ...

Il SEGRETO anticipazioni - puntate spagnole : un nuovo amore per Severo : anticipazioni spagnole Il Segreto: Severo, nuovo amore Severo Santacruz ha riabbracciato finalmente il piccolo Carmelito. Irene, la giornalista giunta a Puente Viejo, aveva accudito il bambino e dovrà farlo ancora. Il figlio di Candela, dato ad Irene, dopo che il suo Ruben era morto per la stessa malattia della madre si era abituato alla sua tata. Ricordiamo che la giornalista per curarsi da una grave patologia, aveva lasciato Ruben in un ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Irene minacciata dal colonnello De Ayala - Fè esce dal coma : Lo sceneggiato iberico “Il Segreto” [VIDEO] nato dalla penna dell'autrice Aurora Guerra riesce sempre a stupire i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda sugli schermi televisivi italiani il mese prossimo, la new entry che a breve fara' breccia nel cuore di Severo Santacruz verra' minacciata. Si tratta della giornalista Irene Campuzano, che proprio quando sara' intenzionata a smascherare il generale Perez De Ayala avra' a che fare con ...

Il SEGRETO anticipazioni : cosa succederà a METÀ NOVEMBRE 2018? : Il generale Simon Perez De Ayala (Chema Adeva) monopolizzerà le puntate italiane de Il Segreto in onda su Canale 5 a METÀ NOVEMBRE 2018; scopriamo insieme tutto quello che succederà a Puente Viejo grazie al nostro post che ricapitola tutte le anticipazioni: Perez de Ayala minaccia Irene. Scoperto che la giornalista Irene Campuzano (Rebeca Sala) vuole scrivere un reportage su di lui per portare alla luce tutte le malefatte che ha compiuto nel ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di sabato 13 ottobre 2018 : anticipazioni Il SEGRETO di sabato 13 ottobre 2018: Prudencio Ortega non ne può più di essere respinto da Julieta e così si infuria quando la vede insieme a Saul nel giardino della Villa… Carmelito continua a non mangiare e ancora non riesce a dormire: il bambino soffre l’assenza di Irene, che evidentemente pensava essere sua madre. Comunque sia, tutti coloro che gravitano attorno a Severo non intendono darsi per vinti e così Don ...